Владимир Непомнящих: Эту подлую власть надо гнать поганой метлой 3 7.06.2020, 12:00

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В Гомеле начался легальный пикет в поддержку Тихановских.

Сегодня по всей стране проходят легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских. В 12:00 начался пикет в Гомеле у универмага «Гомель» по адресу ул. Советская, 60.

На нем выступил известный активист Владимир Непомнящих, ставший в нынешней кампании «кандидатом протеста»:

- Я утверждаю, что Лукашенко - государственный преступник, который не только захватил власть, но и угрожает белорусам. Поэтому его будет судить военный трибунал, как судили Чаушеску. Народ уже злой. Думаю, что Лукашенко «порвут» именно те, кто раньше был за него - когда окончательно прозреют. Это подлая власть. Ее надо гнать поганой метлой.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов.