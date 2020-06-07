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Владимир Непомнящих: Эту подлую власть надо гнать поганой метлой

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  • 7.06.2020, 12:00
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Владимир Непомнящих: Эту подлую власть надо гнать поганой метлой

В Гомеле начался легальный пикет в поддержку Тихановских.

Сегодня по всей стране проходят легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских. В 12:00 начался пикет в Гомеле у универмага «Гомель» по адресу ул. Советская, 60.

На нем выступил известный активист Владимир Непомнящих, ставший в нынешней кампании «кандидатом протеста»:

- Я утверждаю, что Лукашенко - государственный преступник, который не только захватил власть, но и угрожает белорусам. Поэтому его будет судить военный трибунал, как судили Чаушеску. Народ уже злой. Думаю, что Лукашенко «порвут» именно те, кто раньше был за него - когда окончательно прозреют. Это подлая власть. Ее надо гнать поганой метлой.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов.


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