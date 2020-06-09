ВВС: Способен ли Байден победить Трампа? 4 9.06.2020, 15:42

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У кандидата от Демократической партии есть преимущества по сравнению с его предшественниками.

Джо Байден остался единственным политиком, стоящим между Дональдом Трампом и его вторым сроком в Белом доме. 6 июня съезд Демократической партии выдвинул бывшего вице-президента при Бараке Обаме кандидатом в президенты на ноябрьских выборах, пишет ВВС.

Для его сторонников Байден - эксперт-международник, имеющий за плечами десятки лет работы в Вашингтоне, блестящий и обаятельный оратор, умеющий находить отклик у простых людей, и человек, мужественно перенесший страшные личные испытания.

Для оппонентов Байден - представитель далекой от народа столичной элиты.

Способен ли он выставить Трампа из Белого дома?

Малость увлекся

Джо Байден пришел в политику, когда большей части его нынешних избирателей еще не было на свете

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Байден - не новичок в предвыборных кампаниях. Его карьера в Вашингтоне началась с должности сенатора, которую он занял 47 лет назад. С 1973 по 2009 год он был сенатором от штата Делавэр. Его первая президентская кампания стартовала в 1987 году.

Нынешняя кампания для него третья. Он славится одновременно умением завоевывать симпатии избирателей и опрометчивыми высказываниями, каждое из которых могло стоить ему карьеры.

В 1987 году, выступая на митингах, он принялся рассказывать, что его предки работали на угольных шахтах в северо-восточной Пенсильвании, и ему очень досадно, что они не смогли добиться в жизни того, чего заслуживали.

Байден - увлекающийся оратор, и иногда его фразы превращаются не в самые удачные заголовки

Фото: Reuters

Та кампания завершилась, толком не начавшись, когда выяснилось, что никто в роду Байденов шахтером не был, и он практически дословно позаимствовал фразу из речей британского политика-лейбориста Нила Киннока, который действительно происходил из рабочих.

И это было только первое из заявлений, которые впоследствии прозвали "бомбами Джо". В 2012 году, рекламируя свой политический опыт, он заявил толпе: "Я знал восьмерых президентов, трех из них интимно".

Это вызвало смешки, поскольку прозвучало так, будто он состоял с президентами не в дружеских, а в более близких отношениях.

Байден был вице-президентом при Бараке Обаме с 2009 по 2017 год

Фото: AFP

В 2009 году, будучи вице-президентом при Обаме, он в разгар кризиса наделал шума заявлением: "30% вероятности за то, что мы все делаем с экономикой неправильно".

Чуть раньше он отпустил Обаме сомнительный комплимент, назвав его "первым мейнстримным политиком из афроамериканцев, который умен, хорошо говорит, чисто одевается и приятно выглядит".

Тем не менее, Обама взял его в напарники.

В ходе нынешней кампании рейтинг Байдена среди чернокожих избирателей был весьма высок. Но его сильно подпортила неосторожная фраза в прямом радиоэфире во время ток-шоу: "Если вам трудно определиться, голосовать за Трампа или за меня, значит, вы не черный!"

Во время ток-шоу с рэпером Charlamagne Tha God Байден сделал один из своих фирменных "ляпов"

Фото: Reuters

СМИ набросились на Байдена. Его команде пришлось немало постараться, доказывая, что он вовсе не считает, что голоса афроамериканцев принадлежат ему автоматически.

В общем, ясно, почему журнал New York Magazine в прошлом году написал, что главное для кампании Байдена - не дать ему импровизировать.

Свой парень

Прямое общение с избирателями дается Байдену легко, в отличие от многих других политиков

Фото: Reuters

Однако есть у этого и оборотная сторона. На фоне политиков, похожих на роботов и осторожно выдающих обкатанные фразы, Джо Байден смотрится живым человеком.

Он говорит, что из-за детского заикания не любит пользоваться телесуфлером и предпочитает выступать от сердца.

Байден семь раз побеждал на выборах в Сенат

Фото: Getty Images

Байден способен завести собрание "синих воротничков" речью без бумажки, а потом нырнуть в толпу, пожимая руки, хлопая людей по спинам и делая с ними селфи, словно поседевшая рок-звезда.

"Он обнимает всех фигурально и порой буквально, - сказал изданию New York Magazine коллега Байдена по партии, бывший госсекретарь и кандидат в президенты Джон Керри. - Он действительно любит физические контакты. Это не игра".

Не всем по нраву

Несколько женщин обвинили кандидата в президенты в домогательствах

Фото: Getty Images

Эта особенность характера Байдена тоже способна создавать проблемы.

В прошлом году восемь женщин утверждали, что он прикасался к ним неподобающим образом, обнимал или целовал. По телевидению показали кадры, как он, здороваясь с женщинами на публике, приближался и наклонялся к ним, словно бы нюхая их волосы.

Байден в ответ обещал впредь быть осмотрительнее.

В марте Тара Рид, 30 лет назад работавшая в офисе Байдена помощницей по персоналу, заявила, что он однажды прижал ее к стене недвусмысленным образом.

Сторонники движения переживших сексуальное насилие призывают "верить выжившим"

Фото: Getty Images

Байден отверг эти претензии, и его штаб официально заявил: "Ничего подобного не было".

Демократы, защищающие своего выдвиженца, могут сказать, что Трампа обвиняли примерно в том же самом 12 женщин. Но в цифрах ли тут дело?

С тех пор, как громко заявило о себе движение #MeToo, демократы, включая Байдена, неоднократно заявляли, что в вопросе сексуальных домогательств общество обязано верить женщинам на слово.

Его попытки отмести подобные обвинения в собственный адрес многим активисткам не понравились.

В недавнем телеинтервью Тара Рид заявила, что не лично Байден, но его марионетки пишут про нее в соцсетях ужасные вещи.

Штаб Байдена категорически отверг обвинения в скоординированном характере нападок на Рид.

Как избежать ловушки

Хиллари Клинтон была гораздо опытнее Дональда Трампа, но проиграла ему выборы 2016 года

Фото: Reuters

Сторонники Байдена надеются, что доступность и непринужденность в общении с простыми людьми при всех возможных издержках помогут ему избежать ловушки, в которой оказывались многие кандидаты от Демпартии.

У Байдена колоссальный опыт работы в Вашингтоне: более трех десятков лет в Сенате и восемь лет вице-президентства. Но длинный послужной список - не всегда плюс.

Эл Гор (восемь лет в Палате представителей, восемь в Сенате и еще столько же в роли вице-президента), Джон Керри (28 лет сенаторства) и Хиллари Клинтон (восемь лет первой леди в Белом доме и столько же в Сенате) уступили на выборах куда менее искушенным кандидатам-республиканцам.

Кампания Обамы в 2008 году была основана на обещании перемен. Байдену будет сложно сделать то же самое.

Фото: EPA

Кампания Обамы в 2008 году была основана на обещании перемен. Байдену будет сложно сделать то же самое.

Байдену после полувека пребывания в верхних эшелонах власти практически невозможно создать себе такой имидж. Разве что простецкие манеры помогут.

Минус долгой политической карьеры еще и в том, что Байден успел за эти годы высказаться чуть ли не на каждую тему. И не все ремарки, которые ему могут припомнить, смотрятся выигрышно с позиций сегодняшнего дня.

1987 год, Байден впервые баллотируется в президенты

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Например, в 1970-х годах он публично поддержал сторонников сегрегации из южных штатов, боровшихся против перевода части школьников из черных районов в белые и наоборот, и ежедневной доставки их автобусами, чтобы обеспечить во всех школах более или менее однородный состав учащихся.

Республиканцы охотно цитируют министра обороны в администрации Обамы Роберта Гейтса, который однажды сказал, что Байдена невозможно не любить, но он ошибался почти по каждому вопросу внешней политики и национальной безопасности последних сорока лет.

И это, надо полагать, лишь начало.

Первая жена Байдена погибла в автокатастрофе вместе с их дочерью

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К несчастью для Джо Байдена, его роднит с обычными людьми еще одно обстоятельство. Его коснулась беда, перед которой все равны - смерть близких.

В конце 1972 года, когда он готовился впервые принять присягу в качестве сенатора, его жена Нелия и дочь Наоми погибли в автокатастрофе. В страшной аварии пострадали также два маленьких сына Байдена, Бо и Хантер.

Сын Байдена Бо работал адвокатом в Делавере и служил в Иарке

Фото: `afp

Бо Байден в 2015 году скончался от опухоли мозга в возрасте 46 лет.

Утрата столь многих близких людей, конечно, вызывает сочувствие к Байдену.

Но есть в его семейных делах и история другого плана. Она связана со вторым сыном политика Хантером.

Власть, коррупция и обман

50-летний Хантер Байден был успешным юристом и лоббистом. Но потом его жизнь пошла под откос.

Бывшая супруга во время развода утверждала, что Хантер пристрастился к наркотикам, пил и ходил по стрип-клубам.

Хантер Байден был в центре политического скандала на Украине

Фото: Reuters

В свое время его исключили из состава резерва ВМФ после позитивного теста на кокаин.

В интервью журналу New Yorker он признал, что однажды получил в подарок бриллиант от китайского магната, который потом попал под следствие на родине по подозрению в коррупции.

Бурная личная жизнь Хантера Байдена (в прошлом году он женился во второй раз после недели знакомства) и его большие заработки не раз попадали в заголовки СМИ.

Многие американцы сочувствуют людям, борющимся с алкогольной и наркотической зависимостью, но только если те не имеют при этом высокооплачиваемой работы. Тогда возникают разговоры, что одни и те же проблемы имеют разные последствия для представителей элиты и простых людей.

Президенту Трампу формально вынесли импичмент, но потом решение было отменено

Фото: Reuters

Дело в том, что часть этих больших заработков Байден-младший получил на Украине.

Призрачное "дело Байдена": что расследует генпрокуратура Украины?

В телефонном разговоре Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским демократы усмотрели давление с целью заставить Киев расследовать бизнес Хантера Байдена.

Дело дошло до попытки импичмента Трампа, но и Джо Байден, вероятно, предпочел бы не фигурировать в этой истории.

У Байдена много опыта на мировой арене

Фото: Getty Images

Для Байдена скандал, связанный с иностранным государством, особенно нежелателен, поскольку дипломатический опыт считается его сильной стороной. В прошлом он возглавлял сенатский комитет по иностранным делам и хвалился тем, что встречался с каждым крупным мировым лидером последних 45 лет.

В целом это представляет его человеком, достаточно опытным для президентского поста. Но и в сфере внешней политики в карьере Байдена есть противоречивые моменты.

Например, после ликвидации Усамы бин Ладена в руки ЦРУ попали документы, из которых следовало, что тот инструктировал своих киллеров готовить покушение на Обаму, но не трогать Байдена, поскольку он "совершенно не готов к президентству и на этом посту ввергнет США в кризис».

Решение Байдена вступить против военной кампании в Персидском заливе, как считают, стало причиной того, что он не выставлял свою кандидатуру на выборах 1992 года

Фото: Getty Images

Решение Байдена вступить против военной кампании в Персидском заливе, как считают, стало причиной того, что он не выставлял свою кандидатуру на выборах 1992 года

Внешнеполитические взгляды Байдена можно назвать умеренными. В 1991 году он голосовал в Сенате против войны в Заливе, в 2003 году поддержал вторжение в Ирак, потом сделался его критиком.

Осторожный по натуре, он советовал Обаме не проводить рейд с целью ликвидации бин Ладена, который, оказывается, был о Байдене невысокого мнения.

Многие молодые демократы придерживаются более радикальных антивоенных взглядов, чем Байден, предпочитая пылкую риторику Берни Сандерса и Элизабет Уоррен.

При этом он слишком миролюбив для многих американцев, которые аплодировали Дональду Трампу, санкционировавшему в январе ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани.

Победит он или проиграет, это будет, скорее всего, последняя кампания Байдена

Программа Байдена адресована, прежде всего, пока не определившимся избирателям. Вероятно, он надеется, что в ноябре люди проголосуют за него без пылкого энтузиазма, просто потому, что больше не за кого.

Все или ничего

Победит он или проиграет, это будет, скорее всего, последняя кампания Байдена

Фото: Getty Images

Пока, по данным опросов, Байден опережает Трампа примерно на 10 процентных пунктов. Но до ноября далеко, и впереди много ожесточенных схваток. Два кандидата уже схлестнулись по поводу выступлений против полицейского насилия и тактики борьбы с Covid-19.

Даже простая антивирусная маска превратилась в политический символ. Байдена неизменно видят с маской на лице, а Трампа - наоборот.

Борьба не сводится к обмену мелкими уколами и вопросам имиджа. На карту поставлено многое. Если Байден выиграет, это станет триумфальным завершением долгой и полной событий политической карьеры.

Если проиграет, в Белом доме еще на четыре года останется человек, которого Байден считает абсолютно непригодным к роли президента и просто не заслуживающим доверия.

Раздумывая, вступать или нет в президентскую гонку 2016 года, Джо Байден сказал: "Я могу закончить свой век вполне счастливым, не побывав президентом". Очевидно, теперь он изменил это мнение.