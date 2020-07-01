Культпротест: Творческие люди Беларуси записали видеообращение 8 1.07.2020, 22:03

4,664

Эмоциональные выступления свободных людей.

Представители творческих профессий: актеры, музыканты, режиссеры, литераторы, журналисты — записали видеообращение с требованием выпустить белорусских политзаключенных. Среди тех, кто не побоялся обратиться к властям, Светлана Аникей, Павел Яскевич, Анастасия Шпаковская, Виктор Бойко, Ольга Скворцова, Дмитрий Малащицкий, Анна Харланчук-Южакова, Леонид Павленок, музыканты групп Intelligency и Weesp, передает euroradio.fm.

"Я белорус и живу в Беларуси. Он мне надоел. Я требую честных выборов", — начинает актёр Дмитрий Малащицкий.

"В нашей стране беда, наши кандидаты в тюрьме", — говорит актриса и певица Анастасия Шпаковская.

"Мне 36 лет, но я до сих пор не видел честных выборов", — подхватывает актер, кастинг-директор и режиссёр Виктор Бойко.

"Нас подбешивает, когда мы видим откровенное беззаконие", — просто замечают музыканты группы Intelligency.

"В нашей стране творится беспредел. Правоохранительные органы, которые обязаны охранять мои права и гражданскую позицию, почему-то берут на себя ответственность применять насилие только за то, что я прохожусь по проспекту или присутствую на пикетах", — добавляет хореограф Ольга Скворцова.

“Мы требуем дать возможность народу Беларуси сделать свой выбор”, - говорят люди творчества.