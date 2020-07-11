В России грядет бунт — бессмысленный и беспощадный 16 Лилия Корнилова, obozrevatel.com

11.07.2020, 8:51

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Путину будет не до соседних стран.

15 июля в России пройдут митинги против поправок в Конституцию РФ. В Москве их анонсировали организаторы кампании "НЕТ!", в Санкт-Петербурге – Либертарианская партия России, организация "Открытая Россия" и движение "Весна". По разным оценкам на акции протеста выйдут тысячи россиян, в частности, на Пушкинской площади в Москве рассчитывают собрать не менее 10 тысяч.

На бумаге есть, а на деле ничего

Ст. 31 Конституции РФ предусматривает, что "граждане РФ имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование". Однако эти права только на бумаге, так как на практике российские власти всячески препятствуют проведению митингов. В частности, 9 июля стало известно, что мэрии Москвы и Санкт-Петербурга не согласовали проведение митингов против поправок в Конституцию РФ. Формальным поводом для отказа стал якобы пропуск срока подачи заявок, однако организаторы акций протеста настаивают, что все сделали вовремя, и будут оспаривать отказ в суде. Кроме того, утром того же дня к организаторам митинга в Москве нагрянули с обыском. Силовики пришли к муниципальному депутату Юлии Галяминой, а также сотрудникам "Открытой России" и "МБХ медиа". Исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров и координатор Мария Кузнецова задержаны.

Этим власти только подливают масла в огонь, ведь ни для кого не секрет, что протестные настроения растут, и Владимир Путин сидит на пороховой бочке. При дорогой нефти россияне закрывали глаза на его геополитические маневры, которые ничего, кроме новых напастей, не приносили. Но эпидемия расставила точки над "i" — РФ попала в идеальный шторм, когда в стране грянули эпидемиологический, политический и экономический кризисы. На днях были опубликованы итоги исследования СК "Росгосстрах жизнь" и научно-технического центра "Перспектива". Оказалось, доход 45% россиян не превышает 15 тыс. руб., то есть половина граждан "энергетической сверхдержавы" живет на 210 долл., а 8,4% –в полной нищете, получая не более 5 тыс. руб. (70 долл.). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что снижение числа бедных — ключевой приоритет для президента. Однако, это снижение идет не за счет повышения уровня жизни, а за счет физического уничтожения людей, ведь от коронавируса чаще умирают россияне, у которых нет доступа к качественной медицине.

Все на баррикады

Опрос "Левада-Центр", который прошел 22–24 мая, зафиксировал рост протестных настроений. Если в марте 2018 года только 17% россиян считали, что массовые акции протеста из-за падения уровня жизни вполне возможны, то в мае 2020 года – 27%. Если в марте 2018 года только 8% россиян были готовы выйти на улицы, то в мае 2020 года – 28%. На фоне этого в России происходит серьезное укрепление и вооружение силовых органов, опричнины Владимира Путина – Росгвардии, которая была создана именно для разгона акций протеста. Если сделать короткий экскурс в историю, то станет понятно, что опричнина в России создается тогда, когда власть пребывает в страхе. В частности, с 2016 по 2020 год объем бюджетных ассигнований для Росгвардии увеличился на 40 млрд руб., несмотря на критическую ситуацию в российской экономике.

Как показала практика, во время акций протеста в России число сотрудников силовых ведомств и служебного автотранспорта существенно превышает количество потенциальных протестующих, что позволяет "задушить" любое несанкционированное Владимиром Путиным публичное мероприятие. В распоряжении правоохранительных органов РФ достаточно оружия, а терпимость даже к мирным собраниям стремится к нулю. Под разными предлогами власти отказывают в согласовании публичных мероприятий протестного характера, а после, пользуясь их формальной противоправностью, разгоняют, лишая участников и организаторов свободы, а также привлекая их к административной и уголовной ответственности.

Готов к труду и обороне

Российское правительство в начале 2020 года увеличило финансирование силовиков сверх того, что было предусмотрено бюджетом. Очевидно, для перестраховки планируется повысить зарплату МВД, ФСИН, Росгвардии и военнослужащих на 3% с 1 октября. Правительство потратит 70 млрд руб. на покупку 33 тыс. транспортных средств для МЧС, Росгвардии и Минобороны. Учитывая несоразмерность возрастающих затрат на карательные органы, которая только усилит протестные настроения в России, власти планируют засекретить закупки ФСО, Росгвардии и "Роскосмоса". Сейчас госзакупки засекречены у Минобороны, ФСБ и СВР.

За последние 5 дет сохраняется высокий уровень расходов правоохранительных органов РФ на приобретение спецсредств, предназначенных для разгона протестных акций. Только на водометы и распылители газа Росгвардия и полиция с 2015 года заключили контракты на 850 млн руб., а в этом году планируют потратить еще 30,5 млн. Силовики потратили 1,5 млрд руб. на приобретение электрошокеров, 410 млн — противоударных щитов, 70,5 млн – гранатометов. Одна из самых дорогостоящих покупок силовиков — бронированные спецавтомобили, которые оборудованы системой комплексного нелетального воздействия. С учетом их обслуживания расходы государства за предыдущую пятилетку составили 4,4 млрд руб. Не стоит забывать, что в дополнение к указанным спецсредствам государство тратит деньги налогоплательщиков на покупку наручников и резиновых дубинок, которые используются полицией повсеместно.

В апреле 2020 года Росгвардия объявила об аукционе на общую сумму 11 539 838 руб., в рамках которого власти планируют приобрести, в том числе 9 150 перцовых баллончиков "Страж-П 100", 1 100 распылителей "Страж-П 650", 550 экземпляров "Страж-П 2700" и 2 000 баллончиков "Страж-А". Наконец, МВД и Росгвардия уже потратили 2,6 млрд руб. на покупку автомобилей для транспортировки нарядов полиции. В 2020 году Росгвардия планирует докупить транспортные средства еще на 1,2 млрд руб. Все это — не что иное, как подготовка Владимира Путина к массовым протестам россиян по всей стране, а не только в Москве и Санкт-Петербурге, и не только 15 июля.

Пушкин писал: "Не приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный". Но, по всей видимости, нам суждено стать его свидетелями.

Лилия Корнилова, obozrevatel.com