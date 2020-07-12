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Минчанка: Чем раньше вы наденете на Сашу смирительную рубашку, тем лучше

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  • 12.07.2020, 9:52
  • 6,444
Минчанка: Чем раньше вы наденете на Сашу смирительную рубашку, тем лучше

Пациент неизлечимо болен.

Жительница Минска обратилась к чиновникам из окружения Лукашенко, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Стоило уехать - воду испоганили». «Спички прячу, чтобы вы не подожгли страну», - приводит она его высказывания. - Это только за последние пару недель Саша наговорил. Какой психиатр это объяснит? И неужели его ближайшее окружение не видит, что пациент неизлечимо болен?

Что он учудит завтра? Какое дно будет пробито? Каждый день промедления грозит катастрофой, из которой уже не выкарабкаться. Некоторые из вас – кто не запятнал себя преступлениями перед народом - потом, после августа, останутся работать разгребать то, что он натворил. Чем раньше вы наденете на Сашу смирительную рубашку, тем меньше проблем у вас будет в будущем».


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