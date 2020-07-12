Генетики разгадали тайну древних амазонок 1 12.07.2020, 11:07

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Были расшифрованы ДНК воинов из курганов Приазовья и Скандинавии.

Расшифровка геномов нескольких древних воинов, чьи останки ученые обнаружили в разных точках земного шара, показала: это женщины. И если свидетельства о храбрых воительницах среди викингов уже встречались, то генетические и археологические данные, полученные после анализа скифских захоронений, дают новый импульс спорам о реальности легендарных амазонок, пишет ria.ru.

Тайны древних курганов

Впервые о профессиональных воительницах у скифов советские ученые заговорили в 1980-х. Изучив древние курганы в Поволжье и Приазовье, они предположили, что примерно треть воинов на самом деле — женщины.

Дело в том, что тогда пол погребенных часто определялся по обнаруженным рядом с ними вещам. Если в захоронении было много оружия, считалось, что это могила мужчины. Украшения и зеркала, наоборот, свидетельствовали о женском погребении. Однако исследователи, опираясь на анализ скелетов, утверждали, что некоторые из них могут быть женскими.

К 1991 году насчитывалось уже около 120 таких женских могил с оружием — главным образом на территории, где обитали европейские скифы. Определили возраст погребенных — от 16 до 30 лет.

Мифы оживают

Почти три десятилетия спустя ДНК-анализ и новые методы исследования показали: советские специалисты были правы. Так, в 2017 году армянские ученые, изучая захоронение двадцатилетней скифской девушки, датируемое VIII-VI веками до нашей эры, выяснили, что она погибла от боевого ранения — скорее всего, во время битвы ей прострелили ногу. А особенности костей молодой скифянки указывали на то, что она много времени проводила в седле.

К похожим выводам пришли и специалисты из Института археологии РАН, исследовавшие скифский курган IV века до нашей эры, обнаруженный в 2019 году в Воронежской области. Детали погребения свидетельствовали о принадлежности к военному сословию четырех похороненных там женщин в возрасте от 12 до 50 лет.

Рядом с головой старшей из них лежал нож, завернутый в ткань, и наконечник стрелы с раздвоенным концом. Это вместе с многочисленными деталями вооружения и конской сбруи указывало на то, что при жизни ремеслом скифянок было несение службы. Считается, что в ираноязычных кочевых и полукочевых племенах Восточной Европы они охраняли скот, имущество и жилища, когда мужчины уходили в длительные военные походы.

По словам руководителя экспедиции Валерия Гуляева, амазонки — это общескифское явление. Для них насыпали отдельные курганы и проводили погребальные обряды, которые обычно совершали, хороня мужчин.

Предварительный антропологический анализ найденного археологами в кургане сарматской эпохи в Оренбуржье скелета, вначале опознанного как женский, показал, что он принадлежит мужчине, сообщил РИА Новости руководитель экспедиции.

А был ли мальчик?

Параллельно команда исследователей из Московского физико-технического института работала над расшифровкой генома скифского юноши-воина, жившего около 2600 лет назад. Его останки ученые нашли в деревянном саркофаге еще в 1988 году в Республике Тыве. В захоронении не было никаких типично женских вещей вроде зеркал, зато обнаружились топор, лук и стрелы. На основании этого ученые тогда решили, что перед ними могила молодого мужчины.

Теперь же анализ ДНК превратил древнего юношу в девушку-подростка не старше 14 лет. Она была одета в рубаху и штаны, сверху — длинный меховой плащ, вероятно, сшитый из шкурок грызуна, относящегося к семейству тушканчиковых.

"Благодаря полученным данным мы можем предположить, что у скифов девочки принимали участие в охоте и военных кампаниях наравне с мальчиками", — отмечают авторы работы.

Викинг превращается в женщину

Похожим образом три года назад шведские ученые выяснили, что викинг, живший в Х веке и больше ста лет считавшийся мужчиной, на самом деле — женщина.

Могилу нашли еще в конце позапрошлого века на юго-востоке Швеции в городе Бирка.

Обнаруженные артефакты указывали на то, что умерший был не просто профессиональным воином, а, скорее всего, офицером высокого ранга. Так, кроме оружия — боевого топора, ножа, копья и бронебойных стрел, — рядом с ним лежал набор для настольной игры шашечного типа. Каждый садившийся играть должен был уметь разрабатывать стратегию и тактику поединка.

Однако несколько лет назад группа ученых, тщательно исследовав скелет, предположила, что найденный викинг может быть женщиной. Но их вывод оставался под вопросом, так как ранее о воительницах-офицерах ничего известно не было. И вот теперь специалисты из Стокгольмского университета сумели выделить из зуба и левой плечевой кости ядерную ДНК и проанализировали ее.

В обоих образцах не было Y-хромосомы, определяющей мужской пол, зато нашлась вторая Х-хромосома, что позволяет с уверенностью утверждать: высокопоставленный воин — женщина. Согласно результатам изотопного анализа — ученые определили соотношение стабильных изотопов стронция в зубах погибшей — она родилась не в Бирке. Вероятно, ее привезли в этот город в детстве.