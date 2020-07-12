Что делать, если вас хотят отправить в неоплачиваемый отпуск или уволить 1 12.07.2020, 21:19

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Советы юриста.

Как не остаться без работы во время кризиса? Почему не стоит увольняться «по соглашению сторон»? Как доказать свою правоту и получить компенсацию? Юрист Свободного профсоюза металлистов Владимир Лозовский рассказывает gomel.today, как защищать свои трудовые права.

«Что случилось?»

Из-за эпидемии Covid-19 многие предприятия закрываются либо сокращают штат. Риск быть уволенным велик. Многим работникам предлагают уволиться по соглашению сторон или отправляют персонал в неоплачиваемый отпуск.

«Меня переводят на низкооплачиваемую должность. Я могу отказаться и чем мне это грозит?»

Пандемия коронавируса не отменила трудовое законодательство, однако кое-что изменилось. 24 апреля 2020 года появился указ № 143 «О поддержке экономики». Пункт 14 этого указа дает нанимателям право: «Изменять существенные условия труда работника, за исключением уменьшения размера оплаты труда, в связи с обоснованными причинами неблагоприятного воздействия эпидемиологической ситуации на деятельность нанимателя. Наниматель обязан предупредить работника об изменении существенных условий труда письменно не позднее чем за 1 календарный день». Раньше это нужно было делать за месяц.

Также у работодателя теперь есть возможность временно переводить работника в другое подразделение или даже к другому собственнику на срок до 3-х месяцев, для этого ему не нужно согласие персонала. При согласии работника срок такого перевода может быть увеличен.

Если сотрудник отказывается продолжать работать «в связи с измененными условиями труда», наниматель может его уволить согласно пункту 5 статьи 35 Трудового Кодекса РБ.

«На предприятии заговорили об увольнении. Что сделать, чтобы мне избежать этой участи?»

Трудовой договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, по желанию или требованию работника и по инициативе нанимателя. Наниматель может это сделать при ликвидации организации или ее филиала, расположенного в другой местности, при сокращении штата работников, при несоответствии работника занимаемой должности из-за недостаточной квалификации или по состоянию здоровья.

Если вы отказались от перевода в другую местность или вас не устраивают изменения условий труда, то также есть риск быть уволенным. В случае, если на рабочем месте восстановлен ранее незаконно уволенный сотрудник, то с вами скорее всего распрощаются.

В статье 35 Трудового кодекса перечислено множество других пунктов, по которым работник может лишиться работы. Во всех остальных случаях вы имеете право оспорить увольнение, подав заявление в профсоюзы, Департамент государственной инспекции труда или в суд.

«Руководство советует уволиться по соглашению сторон и обещает "плюшки" в виде выплаты N-ной суммы. На что по закону я могу рассчитывать и как не остаться без компенсации?»

Трудовой договор — это не акт крепостного права и может быть расторгнут. Но для этого необходимо обоюдное согласие двух сторон — работника и нанимателя.

Зачем же нанимателю уговаривать своего сотрудника уволиться? Причин может быть много. Такой вид увольнения не требует предварительного уведомления работника или соблюдения установленных законодательством сроков. А самое главное — при увольнении «по соглашению сторон» сотруднику не полагается выходное пособие. Захотел уйти сам? Значит, можешь быть свободен, но денег тебе не дадим. А вот в случае увольнения по инициативе нанимателя во многих случаях, да если работник еще и не виновен, ему положена денежная компенсация. В зависимости от ситуации — в размерах от двухнедельного до трехмесячного заработка. Более подробно об этом сказано в статье 37 Трудового кодекса РБ.

Поэтому принимать увольнение «по соглашению сторон», если вы действительно этого не хотели, не стоит. Пусть наниматель увольняет вас в соответствии с предписанными законам нормами. Тогда вы точно можете рассчитывать на компенсацию. А вот обещания выдать вам «плюшки» в случае вашего «добровольного» увольнения, всегда могут остаться только обещаниями.

«На предприятии вводят 2/3, а соответственно, заработная плата падает. Это законно? Могу я не соглашаться на такой график?»

В Трудовом кодексе сказано, что при невыполнении норм выработки, браке и простое не по вине работника заработная плата не может быть ниже 2/3 установленных ему оклада. Следовательно, на две трети оплаты труда работника могут перевести только в случае временного отсутствия работы — выхода из строя оборудования или отсутствия сырья. В ином случае подобное сокращение заработной платы будет незаконно.

«Мне предлагают уйти в неоплачиваемый отпуск на неопределенное количество месяцев. Как правильно отказаться, чтобы меня не уволили?»

Наниматель имеет право отправить сотрудника в неоплачиваемый или частично оплачиваемый отпуск при вынужденной временной приостановке или сокращении работ. Также неоплачиваемый отпуск предоставляется при отсутствии работы, на которую сотрудника необходимо перевести по заключению медиков. Такой отпуск предоставляется с вашего письменного согласия. По договоренности вместо отпуска «без сохранения» может быть предоставлена часть оплачиваемого ежегодного отпуска сроком не менее 14 дней. Эти вопросы регулирует статья 192 Трудового кодекса РБ.

Коллективный договор может предусматривать и иные нормы, но только в пользу работника.

«Контракт закончился. Но из-за кризиса мне его продлили только на 2 месяца. Я могу опротестовать это решение?»

Да, такое решение вы можете опротестовать. Дело в том, что согласно Трудовому кодексу, контракт заключается на срок от года до пяти лет. При этом срок его действия не может быть меньше одного года. Конкретный срок действия контракта определяется по соглашению работника и нанимателя. Контракт на меньший срок может быть заключен только с письменного согласия сотрудника.

Если вы не дали согласия на контракт менее одного года, то вправе обжаловать это решение в суде или обратиться в Департамент государственной инспекции труда.

«Через 2 года я иду на пенсию, а контракт закончился в кризис. Имеют ли право меня уволить?»

Если вы добросовестный работник, не нарушаете дисциплину, до пенсии вам осталось не более двух лет, то наниматель обязан заключить с вами контракт на срок до достижения вами пенсионного возраста. Разумеется, с вашего согласия.

«Меня несправедливо уволили. Хочу подать в суд. Что мне нужно сделать, чтобы его выиграть?»

Работники могут обращаться в суд по делам об увольнении — в месячный срок со дня вручения копии приказа об увольнении или со дня выдачи трудовой книжки с соответствующей записью. Если вам отказались выдать эти документы — то в месячный срок со дня отказа.

Доказательства своей правоты должен предоставить работник или его представитель. Поэтому важно собрать все возможные письменные документы и свидетельские показания, подтверждающие нарушение трудового законодательства в вашем отношении.

В Беларуси много случаев, когда незаконно уволенных по решению суда восстанавливали на работе. Важно не опускать руки и бороться за свои права.