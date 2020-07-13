Венгрия запрещает въезд белорусам 4 13.07.2020, 11:28

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Запрет связан с коронавирусом.

Правительство Венгрии со среды, 15 июля, планирует ввести на своих границах жесткие ограничения, чтобы не допустить новой волны распространения коронавируса. Гражданам Беларуси, которая сейчас попала в «красную» зону, во въезде в Венгрию будет отказано.

Об этом сообщил глава офиса премьер-министра Венгрии Гергель Гуляш.

По его словам, все страны разделят на три группы, в зависимости от степени распространения коронавируса — «зеленую», «желтую» и «красную». Венгерские граждане, возвращающиеся из стран с высоким риском распространения инфекции («желтой» и «красной» зон) должны будут пройти медицинское обследование на границе и пойти на карантин. Самоизоляции можно будет избежать, если гражданин предъявит два негативных теста на коронавирус, сделанные в последние пять дней.

То самое будет касаться иностранцев, прибывающих из стран «желтой» зоны. А вот въезд иностранцев из стран «красной» зоны планируют запретить.

Отмечается, что к «красной» категории хотят отнести и Беларусь, а также Молдову, Украину, Албанию, Боснию и Герцеговину, Косово, Северную Македонию, страны Азии, Африки и Южной Америки. Список обещают пересматривать каждую неделю.

В то же время водители, осуществляющие грузовые перевозки, транзитные пассажиры, а также лица, прибывающие с деловыми поездками, освобождаются от ограничений. Однако отмечается, что их могут осмотреть медработники.

В Венгрии, население которой составляет около 10 миллионов людей, по состоянию на 12 июля было зарегистрировано 4 234 случая COVID-19, 595 пациентов умерли. За прошедшие сутки зафиксировали 5 новых случаев заражения.

Напомним, ранее о пересмотре выдачи виз из-за коронавируса в Беларуси заявили в Латвии.