Айша Джанг: Мы будем оказывать давление на белорусские власти 1 13.07.2020, 18:00

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Айша Джанг

Фото: «Еврорадио»

Старший руководитель кампаний Amnesty International по Беларуси выступила перед евродепутатами.

В Европейском парламенте 10 июля состоялась онлайн-акция под названием «Время перемен. Солидарность с людьми в Беларуси».

Сайт Сharter97.org приводит текст выступления старшего руководителя кампаний Amnesty International по Беларуси Айши Джанг:

- Amnesty International твердо привержена защите и продвижению прав граждан Беларуси, особенно в это время, когда мы можем с уверенностью сказать, что подавление прав человека является беспрецедентным по своим масштабам и суровости. С точки зрения прав человека, белорусские власти по-настоящему создают антиутопию в самом сердце Европы.

Мы тесно сотрудничаем с нашими уважаемыми партнерами. И мы будем продолжать тесно сотрудничать с ними все время, пока будут продолжаться эти ужасные события.

Мы внимательно следим за событиями и привлекаем все возможные средства на всех доступных нам уровнях. Мы делаем публичные заявления, запускаем акции срочной помощи людям, которые, как считается, подвергаются неминуемому риску. В настоящее время ведется документирование появляющейся в СМИ и социальных сетях информации о вопиющих и грубых нарушениях прав человека.

Мы будем привлекать наших активистов к проведению кампаний и лоббированию своих правительств по всему миру, особенно в ЕС, и оказывать давление на белорусские власти для того, чтобы они выполняли свои обязательства в области прав человека, а также знали, что в любом случае мир наблюдает.

Мы будем лоббировать на уровне межправительственных организаций. Сегодня мы сделали заявление по текущим событиям во время интерактивного диалога со специальным докладчиком по Беларуси в Совете по правам человека ООН. За этим последует письменное резюме, которое также будет включать наши постоянные призывы об отмене смертной казни и освобождении детей, освобождению приговоренных к длительным срокам тюремного заключения за незначительные ненасильственные преступления, связанные с наркотиками, согласно статье 328.

Что касается нынешних мер по ущемлению прав человека, мы открыты и готовы объединить наши усилия, чтобы максимизировать результат, с другими международными правозащитными организациями и направить письмо Совету по правам человека от имени местных и международных правозащитных организаций.

Наши призывы следующие: мы призываем к немедленному и безоговорочному освобождению всех узников совести, которым предъявлены сфабрикованные уголовные обвинения. Мы призываем немедленно и безоговорочно освободить всех административно задержанных и обвиняемых (как мы слышали сегодня, их сотни).

Мы призываем Беларусь прекратить эту нынешнюю жесткую волну задержаний и арестов, в том числе с использованием банд неопознанных людей в штатском и автомобилей без опознавательных знаков, и полностью уважать права на свободу собраний, объединений и выражения мнений.

До этого момента права всех задержанных должны соблюдаться. И мы серьезно обеспокоены многочисленными сообщениями о суровых условиях, в которых находятся заключенные. Им отказано в доступе к своим адвокатам, они содержатся в одиночном заключении, в холодных камерах без проточной воды, без матрасов и часто без контакта со своими семьями, а также им отказано в получении передач и писем.

Нам также известно, что политически активные женщины, а также женщины, связанные с политическими активистами, подвергаются преследованиям и запугиваниям, специально разработанным с учетом их уязвимости как женщин. Это включает угрозы забрать их детей на попечение (что не является новой тактикой в Беларуси), и также угрозы сексуального насилия. Мы призываем, чтобы это это прекратилось немедленно, а также чтобы Беларусь прекратила зловещую волну репрессий и выполнила свои обязательства в области прав человека в соответствии с международным правом.

Никто из нас не свободен, пока все мы не свободны.

Жыве Беларусь! Жыве Беларусь в Европе!