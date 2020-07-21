Британия опубликовали доклад о российском вмешательстве в политику 21.07.2020, 13:41

1,452

В нем говорится о деятельности близких к Путину олигархов.

В Британии опубликовали доклад "Россия". Речь в документе идет о попытках Кремля вмешаться во внутреннюю политику Британии в 2014 году, а именно — о попытке повлиять на результаты референдума о независимости Шотландии, сообщает ВВС.

Декабрьские утечки информации предполагали, что в докладе будут упоминаться девять российских бизнесменов, которые являются донорами консерваторов. Но в опубликованной версии — во всяком случае, в открытой ее части — их имена не называются.

"Похоже, что Россия считает Британию одной из своих главных целей на Западе с точки зрения разведки. И хотя мы не получаем угроз такого уровня, как страны, граничащие с Россией, наши свидетели предполагают, что в списке "приоритетов" мы — сразу после США и НАТО. Это скорее всего из-за нашего тесного сотрудничества с США", - говорится в тексте доклада.

Хотя никаких фамилий в докладе нет, в нем все же осталась отсылка к "российским олигархам", близким к Владимиру Путину, которые успешно интегрировались в политическую жизнь Британии.

Что есть в докладе?

Еще до публикации доклада британские журналисты предполагали, о чем в нем может идти речь. И находили "скелеты в шкафу" не только у нынешнего премьера Бориса Джонсона, но и у его предшественников - Терезы Мэй и Дэвида Кэмерона. Вспоминали, в том числе, и реакцию британских властей на убийство Александра Литвиненко, а вернее, годы, которые потребовались Британии, чтобы начать публичное расследование.

"Боюсь, что главный виновник - это российские деньги, - за день на публикации доклада предполагал колумнист Times Эдвард Лукас (он один из тех людей, кого авторы доклада опрашивали во время своей работы). - Этот виновник, с одной стороны, подпитывает влиятельную индустрию отмывания денег, а с другой - стимулирует рынок особняков и пентхаусов. Кроме того, он приносит пожертвования политическим деятелям и их сторонникам, и не в последнюю очередь — в Консервативной партии".

Можно сказать, что в итоге сбылось сделанное за несколько месяцев до публикации доклада предположение корреспондента Би-би-си по вопросам безопасности Гордона Кореры. Он говорил, что в докладе меньше доказательств, чем рассчитывают многие, но их больше, чем ожидают другие. Действительно, в документе нет сведений, которые бы доказывали, что Россия успешно повлияла на британские выборы. Речь идет о попытках.

Правда, далеко не все доказательства и обоснования вошли в публичную версию доклада - некоторые факты останутся только в засекреченном приложении, чтобы защитить источники и оставить в тайне методы разведки. Доступ к неотредактированной версии будут иметь только чиновники на самом высоком уровне.

С опозданием

Доклад, публикации которого ждали десять месяцев, вышел в последний день работы британского парламента: в среду, 22 июля, депутаты уходят на летние каникулы.

Предыдущий состав комитета по разведке готовил документ полтора года, а опубликовать его изначально планировали еще в ноябре 2019-го, правда, правительство отложило публикацию на месяц. За этот месяц в Британии прошли новые парламентские выборы, на которых консерваторы получили большинство, а Борис Джонсон утвердился в кресле премьер-министра страны.

Оппоненты из Лейбористской партии упрекали правительство: своевременное появление доклада, считали они, могло бы существенно повлиять на итоги этих выборов. Как минимум, к Борису Джонсону появились бы дополнительные вопросы.

Но даже после триумфальных для консерваторов выборов доклад так и не увидел свет - формально ждали, пока сформируется новый состав комитета. Сам Борис Джонсон все это время говорил, что скандал вокруг документа "чрезмерно раздут" и в нем нет никаких доказательств того, что Россия якобы вмешивалась в британские выборы.

Новый скандал разразился уже во время формирования комитета, задача которого - надзор за работой британских разведслужб. Главным фаворитом на должность главы комитета был консерватор Крис Грейлинг, в разные годы бывший и министром юстиции, и министром транспорта страны.

Но - неожиданно для многих - должность получил его коллега по партии Джулиан Льюис, который сам выдвинул свою кандидатуру. Источник Би-би-си в британском правительстве сказал, что Льюис "действовал заодно с лейбористами и другими членами оппозиции, преследуя собственные цели". За эту выходку его исключили из партии, но главой комитета он все-таки стал. Считается, что именно победа Льюиса поспособствовала выходу доклада о вмешательстве в выборы.

Впрочем, в преддверии выхода доклада глава Форин-офиса Доминик Рааб заявил, что Россия практически наверняка пыталась вмешаться и в выборы 2019 года - те самые, на которых победили консерваторы. Рааб заявил, что Россия незаконно получила официальные бумаги, в которых содержались подробности торговых переговоров между Британией и США, после чего выложила их в интернет. Этим, по мнению Рааба, воспользовалась Лейбористская партия в рамках своей предвыборной кампании.