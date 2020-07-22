Саакашвили: Украину можно полностью реформировать всего за 100 дней 7 22.07.2020, 20:41

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Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Экс-президент Грузии уверен, что за это время можно даже изменить все законодательство.

Всю Украину можно полностью реформировать всего за 100 дней, такое мнение выразил глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили, передает zn.ua.

«Я думаю, что вообще всю Украину можно реформировать максимум за 100 дней», — заявил он в эфире«Радио НВ» в ответ на вопрос, сколько времени, по его мнению, нужно, чтобы изменить систему.

Он уточнил, что за 100 дней можно создать необходимую для реформ законодательную базу.

Отметим, что на своей должности Саакашвили находится с 7 мая, когда президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о его назначении. То есть он находится на своей должности более 70 дней.