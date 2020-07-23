Три шага к свободной Беларуси 19 Андрей Санников

23.07.2020, 8:28

10,259

Фото: AP

Новое время уже на нашем пороге.

Наша Беларусь сегодня находится, пожалуй, в самом ответственном моменте новейшей истории. Мы все вместе можем вернуть страну себе, народу Беларуси, и вернуться к нормальной жизни без страха и унижений, в свободе и взаимоуважении. Уверен, этого хочет каждый гражданин Беларуси, даже тот, кто сегодня прислуживает незаконной власти.

Мы не только можем вернуть свою Беларусь, но и обязаны это сделать. Не осталось сегодня у преступников во власти никакой поддержки, нет к ним никакого доверия. Даже силовики понимают, что неадекватный правитель не гарантирует им ни прежних премиальных, ни безопасности. Он банкрот и внутри страны и на международной арене, где его знают как мошенника и патологического лжеца.

Вся страна восстала против трехпроцентного ничтожества. Вся страна требует, чтобы Лукашенко ушел. К нашим требованиям присоединяется и международное сообщество.

Вся Беларусь сегодня обсуждает, как избавиться от Лукашенко и как перейти к нормальной жизни. Разные есть идеи, конструктивные и не очень. Я уверен, что от Лукашенко мы избавимся очень скоро, поэтому сейчас важно избрать наиболее легальный, логичный и последовательный путь возвращения Беларуси к свободной жизни.

По мнению гражданской кампании «Европейская Беларусь» наша стратегия должна состоять из трех основных пунктов.

- Создание коалиционного правительства, в которое бы вошли профессионалы из оппозиции и нынешние чиновники, не участвующие в преступлениях власти. Правительство должно обеспечить политическую и экономическую управляемость Беларуси в переходный период.

- Возвращение к Конституции 1994 года. Странноватая идея проведения референдума по конституции в период президентской кампании, похоже, умерла на старте. И это правильно и логично, поскольку единственной законной Конституцией является именно основной закон 1994 года, а все изменения, внесенные в него нынешней властью, незаконны.

- Скорейшее проведение президентских и парламентских выборов на основе Конституции 1994 года, которая содержит все необходимые положения для обеспечения разделения властей.

Новое время уже на нашем пороге, надо просто открыть ему двери, впустить его в наш дом и начинать жить.

Жыве Беларусь!

От имени гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников