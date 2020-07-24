Поляки отмечают 100-летие создания Правительства национальной обороны 24.07.2020, 18:09

Фото: PAP/Rafał Guz

Анджей Дуда возложил цветы к памятникам Отцам независимости Польши.

В Польше отмечается 100-я годовщина создания Правительства национальной обороны. По этому случаю президент Польши Анджей Дуда возложил цветы к памятникам Отцам независимости Польши, в том числе Винценты Витосу, который возглавил это правительство, передает «Польское радио».

Создание правительства национальной обороны было первым шагом на пути к победе в Варшавской битве, - отметил Дуда. Он также добавил, что правительство Витоса стало важнейшим событием в истории Польши, которой угрожало большевистское нападение.

«Большевики были почти в предместье Варшавы, угроза была драматической, политическая ситуация усложнялась. И в этот момент никто иной как великий предводитель Народного движения Винценты Витос согласился взять на себя эту небывалую ответственность, которую в наши дни сложно представить, и возглавил правительство, которое должно было стать последним спасательным кругом Речи Посполитой».

24 июля 1920 года Юзеф Пилсудский назначил Винценты Витоса премьер-министром Правительства национальной обороны. Винценты Витос тогда впервые занял пост премьер-министра Польши.

Сегодня также президент Анджей Дуда в Бельведере открыл зал Правительства национальной обороны Винценты Витоса.

100-я годовщина создания Правительства национальной обороны открывает празднование 100-летия Варшавской битвы.