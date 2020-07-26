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Весь мир сговорился против Лукашенко

  • Константин Сонин
  • 26.07.2020, 9:04
  • 1,728
Весь мир сговорился против Лукашенко
Фото: «Наша Ніва»

Хотя на самом деле это — белорусский народ.

Если бы я был кем-то из лукашенковского бункера, после просмотра этого видео я бы по-настоящему съехал. Это выступление Светланы Тихановской, основного кандидата в президенты на выборах 9-го августа. Случайного, казалось бы, человека. Тихановская — жена незарегистрированного кандидата, посаженного Лукашенко в тюрьму. С тех пор ее поддержал главный кандидат от оппозиции, тоже посаженный в тюрьму, и другие незарегистрированные кандидаты. Говорят, потому что Лукашенко, который боится мужчин-оппонентов, не может поверить, что белорусы проголосуют — и потом выйдут на улицы, чтобы защитить свои голоса — за женщину.

Так почему бы если бы я был кем-то из лукашенковского окружения, я бы испугался? Не просто потому, что Тихановская прекрасно выглядит и говорит. Она прекрасно выглядит и говорит, кстати. А потому, что выступление ее, показанное по белорусскому ТВ — это просто образец современной политической риторики. Так бы построили текст и выступление лучшие американские политтехнологи.

Речь Тихановской — спокойнее, чем у представителя власти или лидера оппозиции, но вместе с тем у нее есть обертоны и того, и другого. Оппозиционеру легко звучать как оппозиционер, вызов обычно — как выглядеть будущим президентом. Вот эта комбинация того, как Тихановской удается жестко критиковать Лукашенко, и в то же время не называть его по имени — это по-американски. А вот одновременно выглядеть беззащитной и "матерью нации", обещающей гражданам защиту и процветание — это к американским речам отношения не имеет, это просто вообще поразительно.

... Если бы я был параноидальным конспирологом — как сам Лукашенко и его ближайшее окружение — я бы подумал, что весь мир сговорился против него. Хотя этого всего лишь белорусский народ.

Константин Сонин, «Фейсбук»


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