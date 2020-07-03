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Ученые рассказали, любители каких фильмов лучше справляются с пандемией

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  • 3.07.2020, 16:55
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Ученые рассказали, любители каких фильмов лучше справляются с пандемией

В исследовании участвовали 310 добровольцев.

Психологи из Чикагского университета подтвердили, что людям, которые любят фильмы про конец света, было проще пережить начало пандемии. Зомби-апокалипсис, неизвестные вирусы и природные катаклизмы в кино подготовили их к тотальному карантину, пишет журнал «Нож».

В исследовании участвовали 310 добровольцев. Психологи провели с ними тестирование, чтобы определить уровень беспокойства, тревоги и депрессии, а затем попросили рассказать о любимых жанрах в кино. Также участники оценили свою подготовку к пандемии коронавируса.

Лучше всего с глобальным кризисом справляются поклонники хорроров и фильмов про апокалипсис. Первые просто меньше переживают из-за всех потрясений 2020-го, а вторые оказались к ним готовы не только с моральной, но и с практической точки зрения. Фильмы дали им возможность пережить хаос в обществе безопасным путем.

«Вас не может застать врасплох то, что вы уже сто раз видели в кино», — подытожили психологи.


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