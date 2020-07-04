закрыть
4 июля 2020, суббота, 10:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Президент Трамп поздравил Америку с Днем независимости

1
  • 4.07.2020, 8:50
  • 1,564
Президент Трамп поздравил Америку с Днем независимости

Отцы-основатели США совершили революцию в борьбе за справедливость.

Президент США Дональд Трамп выступил с речью в честь Дня независимости США у монумента на горе Рашмор, в штате Южная Дакота. На этом гигантском барельефе изображены портреты президентов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна, сообщает «Голос Америки».

Выслушать речь президента собрались более 7,5 тыс зрителей.

В своей речи Трамп подчеркнул: «не существует лучшего места для того, чтобы праздновать независимость Америки, чем под этим величественным монументом, воздвигнутым в честь четырех величайших американцев».

Президент США напомнил, что отцы-основатели Соединенных Штатов совершили не просто революцию во власти, они совершили революцию в борьбе за справедливость, равенство, свободу и благосостояние: «Ни одна нация не сделала больше для улучшения условий жизни людей, чем Соединенные Штаты Америки. И ни один народ не сделал больше в деле продвижения человеческого прогресса, чем граждане нашей великой страны».

Трамп подверг резкой критике «левацкую культурную революцию» и «злобные толпы», которые, по его словам, угрожают основам американского государства. Он осудил тех, кто ведет «безжалостную кампанию, чтобы уничтожить нашу историю, обесславить наших героев, обесценить наши ценности и индоктринировать наших детей». Трамп добавил, что эти люди «открыто атакуют наследие» президентов, изображенных на монументе.

Трамп подчеркнул: «Мы произнесем правду полностью, безо всяких извинений. Мы объявляем, что Соединенные Штаты Америки - наиболее справедливое и выдающееся государство, когда-либо существовавшее на Земле»

Трамп призвал американцев «защитить достоинство нашей страны», «защитить величие нашего государства, для граждан любой расы, в каждом городе и в каждой части этой славной страны».

Президент США сообщил, что подписал указ о создании парка, в котором будут установлены статуи величайших героев Америки.


популярное за неделю

Мнение

Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода»
Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода» Игорь Ильяш
Протесты на каждый день
Протесты на каждый день Ирина Халип
Спасти рядового неофита
Спасти рядового неофита Андрей Санников
Время действовать
Время действовать Наталья Радина