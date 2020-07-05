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Национальные флаги во время Флешмоба

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  • 5.07.2020, 20:30
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Национальные флаги во время Флешмоба

Как белорусы заряжают друг друга.

Белорусы в разных уголках страны с 23 июня участвуют во Флешмобе солидарности.

Сегодня в 19:00 в 13-ый раз подряд люди открывали окна квартир, вывешивали национальные флаги, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли или включали громко музыку.

Сегодня в центре Минска играла песня «Грай!» и был вывешен национальный флаг.

В Ждановичах и Дзержинске тоже участвовали во Флешмобе с флагами и музыкой.


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