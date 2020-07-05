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Племянник Путина возглавил российскую партию «Народ против коррупции»

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  • 5.07.2020, 21:45
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Племянник Путина возглавил российскую партию «Народ против коррупции»

Голосование было тайным.

5 июля двоюродного племянника российского президента, бывшего сотрудника ФСБ, предпринимателя Романа Путина избрали председателем партии "Народ против коррупции" на пятилетний срок. Об этом сообщает gordonua.com со ссылкой на "РИА Новости".

Голосование было тайным.

Путин стал членом партии 21 июня, писал партийный сайт.

"Партия получит новый импульс в реализации антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов", – говорилось в сообщении.

Партия "Народ против коррупции" была зарегистрирована в 2013 году.

Роману Путину 42 года. Он занимался консалтингом, возглавлял российскую федерацию тхэквондо. В начале 2000-х служил в ФСБ. Англоязычная Wikipedia пишет, что у племянника главы Кремля есть вилла в Лондоне, поместье в Калифорнии, остров в Карибском море и роскошная яхта.

Роман Путин утверждал, что крайне редко видится с высокопоставленным родственником.


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