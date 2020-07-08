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В четверг в Беларуси ожидается до +22 градусов

  • 8.07.2020, 18:04
В четверг в Беларуси ожидается до +22 градусов

Местами пройдут кратковременные дожди.

Кратковременные дожди ожидаются местами по Беларуси 9 июля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер прогнозируется западный, юго-западный, ночью слабый, днем 4-9 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, днем - 16-22 градуса тепла.


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