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Отец боксера из Гродно: Беларусь — страна для смелых людей

  • 1.08.2020, 14:57
  • 1,290
Отец боксера из Гродно: Беларусь — страна для смелых людей

Житель города восхитился мужеством Светланы Тихановской и ее команды.

Кандидат в президенты Светлана Тихановская при участии Марии Колесниковой и Вероники Цепкало провели сегодня 15-тысячный митинг в Гродно.

«Я уважаю мужественных людей. И готов поклониться им до земли. Преклоняюсь перед смелостью этих трех женщин. Беларусь - для смелых людей. Богатство, все проходит - а честь остается навсегда. Честь - самое важное для человека", - заявил житель Гродно.

Сайт Charter97.org вел онлайн трансляцию митинга.


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