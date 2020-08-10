Леонид Гозман: Народ Беларуси выбрал своим президентом Светлану Тихановскую 2 10.08.2020, 9:18

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Леонид Гозман

Фото: facebook.com/civilforum

Вертикаль Лукашенко шатается.

На настоящий момент, на утро 10 августа, можно сделать следующие предварительные выводы по ситуации в Беларуси, написал в «Фейсбуке» российский оппозиционный политик Леонид Гозман:

1. Народ Республики Беларусь выбрал своим президентом Светлану Тихановскую. На всех участках, по которым удалось получить реальные результаты, она лидирует с большим отрывом.

2. Лукашенко избрал самую жесткую из всех возможных стратегий – не считаясь с фактами, объявить сокрушительную победу и защищать ее силой карательных подразделений.

3. Каратели действовали более жестко, чем когда-либо, применяя спецсредства (в частности, светошумовые гранаты), несмотря на то, что протестующие вели себя мирно и никакой угрозы для них не представляли.

4. Люди, протестовавшие на улицах белорусских городов, не испугались жестокости силовиков и намерены выходить еще.

5. Вертикаль Лукашенко шатается. В ряде городов милиция была демонстративно лояльна протестующим, некоторые комиссии отказываются фальсифицировать результаты, а ЦИК до настоящего момента так и не смог объявить официальные результаты.

Жыве Беларусь!