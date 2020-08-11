Бастующие рабочие Минского электротехнического завода выдвинули свои требования властям 2 11.08.2020, 13:31

10,890

Они состоят из четырех пунктов.

А вот и забастовочные требования работников Минского электротехнического завода, сообщает телеграм-канал nexta_live:

1) Немедленно прекратить насилие в отношении мирных безоружных граждан, которые имеют право мирно выражать свою политическую позицию!

2) Прекратить провокации для оправдания действий силовиков.

3) Выпустить людей задержанных во время прошедших мирных демонстраций.

4) Включить интернет, чтобы исключить вероятность появления домыслов и слухов.

После призыва к Всебелорусской забастовке подключается все больше предприятий и рабочих по всей стране.

Напомним, что к Всебелорусской забастовке присоединились несколько цехов Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине, государственный Институт порошковой металлургии в Минске, Минский электротехнический завод имени Козлова, Жабинковский сахарный завод, Минский маргариновый завод и другие предприятия.

Одновременно из-за отключения интернета в Беларуси не работают десятки тысяч мелких и средних предприятий разной формы собственности и государственных учреждений. Из-за страха перед народными протестами Лукашенко отключил интернет и спровоцировал масштабную забастовку, которая охватила транспорт, торговлю, банки, ИТ-сферу.