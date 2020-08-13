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Бастующие работники МАЗа скандируют: «Выборы! Выборы!»

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  • 13.08.2020, 16:06
  • 9,466
Бастующие работники МАЗа скандируют: «Выборы! Выборы!»
Фото: inter.minsk / VK

Cильное видео.

Telegram-канал tut.by опубликовал видео, на котором Бастующие работники МАЗа скандируют:«Выборы! Выборы!» Напомним, что сегодня работники МАЗа присоединились к Всебелорусской забастовке.

После призыва к Всебелорусской забастовке подключается все больше предприятий и рабочих по всей стране.

Напомним, что к Всебелорусской забастовке присоединились несколько цехов Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине, государственный Институт порошковой металлургии в Минске, Минский электротехнический завод имени Козлова, Жабинковский сахарный завод, Минский маргариновый завод, работники «Торговый Дом БМЗ» в России, работники «Минскметропроекта», Южный рынок в Гродно, жодинский БелАЗ, «Гродно Азот», «Керамин», рынок в Лиде, работники «Белэнерготехпроекта», МТЗ, 4-й троллейбусного парка и других предприятий и учреждений.

Одновременно из-за отключения интернета в Беларуси не работают десятки тысяч мелких и средних предприятий разной формы собственности и государственных учреждений. Из-за страха перед народными протестами Лукашенко отключил интернет и сам спровоцировал масштабную забастовку, которая охватила транспорт, торговлю, банки, ИТ-сферу.

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