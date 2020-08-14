Журналистку «Белсата» госпитализировали после трех дней на Окрестина 33 14.08.2020, 21:54

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Елену Дубовик избивала надзирательница.

Журналистка «Белсата» Елена Дубовик была задержана вечером 10 августа возле Центрального РОВД. Ее задержали вместе с другой журналисткой, Татьяной Белашовой. Коллеги поехали выяснять судьбу оператора Виталия Дубика. Их задержали возле РОВД. У всех были жилеты «пресса», они были обозначены как журналисты. Но это не остановило ОМОН.

А потом … потом началось самое жестокое.

– Меня сразу начали бить. Была одна женщина. В форме. Не знаю, что за форма была, не помню. Она была надзирательницей. Всех девушек била. Затем, 13 числа, когда был суд, я отказалась подписывать бумагу о том, что меня взяли возле торгового центра «Рига». Меня вывели в коридор, и эта женщина снова начала меня бить – коленом в живот, – вспоминает те страшные дни Елена Дубовик.

Но журналистка не отступила. Ее долго уговаривали, в итоге протокол переписали – забрали возле РОВД. За что, почему, зачем – это совсем не те вопросы, которыми задается Елена.

– Я знаю, что об этой надзирательнице много кто писал и рассказывал. Говорят, что ее вроде бы зовут Кристина. Возможно, другое имя. Она блондинка, с длинными волосами, около 30 лет. Я очень хочу найти остальных девушек, которые пострадали от рук и ног этой надзирательницы. Меня удерживали в ЦИП на втором этаже, камера №9. Девочки, отзовитесь. Если кто-то знает имя надзирательницы, буду благодарна за подсказку, – говорит Елена.

Сейчас Елену госпитализировали с подозрением на «разрыв яичника». Елена и ее родственники собираются подавать жалобы во все возможные органы, в том числе в международные организации.

«Белсат» просит все журналистские организации, в том числе международные, поддержать Алену.

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