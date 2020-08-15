Гол белоруса Шкурина болельщики ЦСКА встретили скандированием «Жыве Беларусь!»2
- 15.08.2020, 19:40
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Это первый гол белорусского нападающего.
Белорусский нападающий ЦСКА Илья Шкурин в матче чемпионата России против «Тамбова» (2:1, второй тайм) отличился забитым голом. После этого фанатский сектор ЦСКА зарядил «Жыве Беларусь!»
Футболист вышел на замену на 28-й минуте, а на 55-й отличился голом, выведя свою команду вперед, передает «Трибуна».
Это первый официальный гол Шкурина за ЦСКА.
Ранее Шкурин в знак протеста отказался приезжать в сборную Беларуси, пока Лукашенко не уйдет.
Илья Шкурин вчера: отказался приезжать в сборную, пока у власти находится Лукашенко 👊🏻— Tribuna.com Беларусь (@goalsby) August 15, 2020
Илья Шкурин сегодня: забил дебютный гол за ЦСКА в РПЛ 🔥
После этого фанатский сектор «армейцев» зарядил «Жыве Беларусь!» ❤ ✊✌ pic.twitter.com/VpAOyn6fgl