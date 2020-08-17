Белорусский независимый профсоюз: Практически на всех предприятиях создаются стачкомы 1 17.08.2020, 19:44

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Основное требование рабочих — отставка диктатора Лукашенко.

Практически на всех предприятиях создаются стачечные комитеты, сообщил БелаПАН председатель Белорусского независимого профсоюза Максим Позняков.

«Рабочие выдвигают свои требования. Основные из них: отставка Лукашенко, честные выборы, прекращение насилия со стороны силовиков и расследование того, что произошло, наказание виновных», — сказал Позняков.

По его словам, сегодня к своим заводоуправлениям люди выходили на «Нафтане» и «Полимире» в Новополоцке. «Выступали, выдвигали требования. Грозят бессрочной забастовкой в случае их невыполнения. На "Гродно Азоте" — то же самое. "Беларуськалий" (Солигорск) уже начал останавливать производство», — сообщил профсоюзный лидер.

«Практически на всех предприятиях создаются стачкомы, через которые будут координироваться действия рабочих. И эти предприятия будут останавливаться. Решимость у людей серьезная. Люди не простят такого насилия со стороны силовиков, которое было устроено на улицах наших городов», — заявил Позняков.

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