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В Минске появилось граффити с Диджеями Свободы

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  • 18.08.2020, 12:38
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В Минске появилось граффити с Диджеями Свободы
Фото: «Наша Ніва»

Кирилл Голанов и Влад Соколовский 16 августа вышли на свободу.

В Минске появилось граффити с Диджеями Свободы - Кириллом Голановым и Владом Соколовским. Эти парни 6 августа на провластном митинге включили не по сценарию песню Виктора Цоя «Перемен». За свой смелый поступок парням пришлось провести 10 суток на Окрестина.

«Минск. Улица Червякова. Диджеи «Перемен». Гордость. Любовь. Жыве», пишет телеграм-канал «Кулуары КУКУ».

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