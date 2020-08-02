Ермакова пожаловалась, что собственник «Белгазпромбанка» не хочет с ней разговаривать 42 2.08.2020, 8:25

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Надежда Ермакова

Глава так называемой «временной администрации» банка побывала с докладом у «таракана».

Руководитель временной администрации «Белгазпромбанка» Надежда Ермакова выступила перед журналистами после встречи с Лукашенко, передает БелТА.

Отвечая на вопрос о будущем «Белгазпромбанка», руководитель временной администрации сказала: «Банк может, способен работать. В нашей стране он может быть не таким большим, каким был, если вдруг от него откажутся собственники и не будут вкладывать в него, не откроют лимиты, которые на него закрыли. Он может существовать и потихонечку увеличивать свои обороты, восстанавливаться до того объема, который был. Банк на высоких позициях, и он значимый для экономики страны».

Что касается переговоров с собственниками банка, то до настоящего времени контактов с временной администрацией не было.

«Пока собственник не хочет разговаривать», — пояснила Надежда Ермакова.