Ермакова пожаловалась, что собственник «Белгазпромбанка» не хочет с ней разговаривать

Ермакова пожаловалась, что собственник «Белгазпромбанка» не хочет с ней разговаривать42
- 2.08.2020, 8:25
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Глава так называемой «временной администрации» банка побывала с докладом у «таракана».
Руководитель временной администрации «Белгазпромбанка» Надежда Ермакова выступила перед журналистами после встречи с Лукашенко, передает БелТА.
Отвечая на вопрос о будущем «Белгазпромбанка», руководитель временной администрации сказала: «Банк может, способен работать. В нашей стране он может быть не таким большим, каким был, если вдруг от него откажутся собственники и не будут вкладывать в него, не откроют лимиты, которые на него закрыли. Он может существовать и потихонечку увеличивать свои обороты, восстанавливаться до того объема, который был. Банк на высоких позициях, и он значимый для экономики страны».
Что касается переговоров с собственниками банка, то до настоящего времени контактов с временной администрацией не было.
«Пока собственник не хочет разговаривать», — пояснила Надежда Ермакова.