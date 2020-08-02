Светлана Тихановская: Крылатая пехота, поступайте так, чтобы народ вами гордился

Светлана Тихановская: Крылатая пехота, поступайте так, чтобы народ вами гордился2
- 2.08.2020, 12:44
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Кандидат в президенты поздравила белорусских десантников с праздником.
Сегодня кандидат в президенты Светлана Тихановская с представителями штаба Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало провели массовый 8-тысячный митинг в Барановичах.
Светлана Тихановская поздравила белорусских десантников с их праздником, днем ВДВ: «Сегодня - большой праздник, день ВДВ. Дорогая крылатая пехота, с праздником вас. Вы - наши герои, наши защитники. Вы - часть армии, а когда армия служит народу, народ ей очень благодарен. Мы хотим вами гордиться. Помогите нам. Поступите так, чтоб мы вами гордились».