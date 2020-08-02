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Как семья из Минска оригинально преобразила старую советскую дачу

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  • 2.08.2020, 16:55
  • 2,708
Как семья из Минска оригинально преобразила старую советскую дачу

Посмотрите, как было и стало.

Елена из Минска рассказала «Онлайнеру» о том, как совершенно спонтанно купленный домик в дачном поселке стал уютным и любимым местом для отдыха. Ремонт дома и благоустройство участка заняли несколько лет, зато как же приятно сейчас проводить время на даче:

- Мы с мужем вырастили двух сыновей и уже 15 лет живем вдвоем. Когда сыновья были школьниками, а потом студентами, времена были сложные, мы много работали, и не было финансовой возможности приобрести домик в деревне или в садовом кооперативе. Опыт нашей семьи в отношении дачного участка был ограничен посещением друзей и приготовлением шашлыков.

В 2012 году мы приехали на дачу к своим друзьям в апреле. Нам очень нравилось место, где был расположен их дом. Даже само название местности было какое-то особенное, красивое — Вязынка. Дача была как раз напротив мемориального заповедника, где расположен музей Янки Купалы. Вековые вязы, ели, старинный пруд. Там просто неповторимая атмосфера!

И уезжая домой, увидели на домике красного цвета объявление «Продается»... Вот с этого момента все и началось. Вообще, дачу мы не планировали покупать, и до сих пор у нас иногда возникает недоумение: как вдруг стали обладателями дачного участка? Наверное, решающую роль сыграло расположение дома и очарование заповедника.

Участок и щитовой домик были в запущенном состоянии. Но почему-то мы не обращали на это внимания. И еще два года ничего не делали на участке, даже думали продавать. А потом решили, что попытаемся сотворить из этого места что-нибудь приличное для отдыха. Конечно, тогда, в 2012 году, мы даже не предполагали, сколько труда и финансов будет потрачено.

На фото ниже — кухня и жилая комната, обшитая плитами OSB.

На участке росла огромная дикая черешня, плоды были мелкие и горькие, но весной, когда она цвела, было очень красиво. Про это дерево отдельная история, которая длилась почти четыре года. Хозяин дачи называл ее гордо «сакура» и преподнес ее нам как большое достоинство. Но со временем дерево так разрослось, что стало угрожать постройке. Только потом мы поняли, сколько придется потратить сил и времени, чтобы избавиться от этой красоты. И вот уже прошло четыре года, как мы победили ее.

На участке было много старых яблонь, груш, и мой муж выкорчевывал и убирал эти деревья. В первый же год осенью по периметру участка высадили туи «смарагд» и весь сезон ухаживали за ними. Хвойники выросли за летний сезон, и мы видели, как живая изгородь закроет наш участок от соседей. Но как только выпал первый снег, их просто украли.... Рядом с участком остались следы грузовой машины, на которой, наверное, наши туи увезли на новый участок.

После этого у нас появился забор из металлопрофиля. Не могу сказать, что я в восторге, но это вынужденная необходимость, мы уже привыкли и чувствуем за забором себя замечательно.

Начиная с 2015 года каждую зиму мы строили планы, рисовали эскизы, а когда приходил сезон, воплощали на участке все задуманное.

Сначала сделали пристройку (3×7 м), где в закрытой части разместилась душевая комната, канализация, а открытая часть — это прекрасная белая веранда, где мы проводим много теплых летних вечеров.

На веранде есть кофейный уголок, где по утрам мы пьем кофе и слушаем соловьев, а по вечерам при свечах играем с внуками в шахматы и другие настолки.

У меня есть такая традиция — когда приезжаем на дачу, я везде мою пол, вытираю пыль и составляю букеты из тех цветов, которые цветут в тот или иной период на участке. Просто немного красоты — анемона дальневосточная и гортензия обыкновенная.

Вот так у нас выглядит душевая и туалет. Конечно, установлен бойлер, и всегда есть горячая вода.

В 2016 году обшили дом сайдингом, заменили крышу. А перед этим, осенью 2015 года, заменили все окна.

Затем заменили проводку во всем доме, сделали прекрасную маленькую кухню и привели в порядок комнату на первом этаже. У меня на даче есть хорошая духовка и электроплита, и для своих любимых внуков я пеку маффины и всякие другие вкусняшки.

Вот какой у нас получилась большая светлая комната (примером, кстати, была картинка из журнала). Это та комната, которая была обшита OSB-плитами. Сейчас она очень уютная, вместо печки повесили инфракрасные обогреватели хорошего качества, и в случае необходимости комната быстро и комфортно нагревается.

В 2017 году была ранняя весна, и уже в марте у нас был снесен нелюбимый мною сарай и построен новый, который также был обшит сайдингом и выглядел по отделке, как наш домик. Также сделали бетонную отмостку вокруг дома.

И в 2019 году наступил последний большой этап благоустройства на нашем участке. Мы выложили из песчаника отмостку, дорожки и небольшую площадку для мангала и костра. На этом большое переустройство закончено, сделано все, чтобы этот домик стал для нас родным и уютным. Но планов еще много.

Также есть планы на обустройство развлечений для детей. У нас пока три внука, но в этом году по известным причинам мы не смогли дождаться детей на дачу: они живут за пределами Беларуси. Но еще остается слабая надежда, что встретимся с внуками в августе. Так что планов у нас еще много и идей для благоустройства участка тоже!

Когда вечером в пятницу или в субботу разжигаем костер (приобрели кованый очаг), сидим и слушаем соловьев, иногда даже не верится, что это все сделали мы! И я точно знаю, что если человек будет четко знать и понимать цель, то все ему по плечу. Поэтому всем тем, кто хочет купить домик и сделать его под свой вкус и цвет, я могу смело сказать: не бойтесь, берите и делайте.

И напоследок еще одна наша красота — ива японская «хакуро нишики». Четыре года назад это была палочка с пятью веточками, но любовь и забота (и постоянная стрижка) превратили ее в такое чудесное деревце.


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