Витебские железнодорожники потребовали полной и безоговорочной отставки Лукашенко и Ермошиной 11 20.08.2020, 13:30

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Коллектив Витебского отделения БЖД признал выборы 9 августа недействительными.

Коллектив Витебского отделения БЖД написал коллективное обращение к областной и городской власти, а также своему руководству. В нем железнодорожники, в частности, требуют отставки Александра Лукашенко, Лидии Ермошиной, признания выборов 9 августа недействительными. Рабочие сообщают властям, что не будут проводить забастовку. Текст своего обращения витебские железнодорожники прислали tut.by.

Коллективное обращение адресовано председателю облисполкома Николаю Шерстневу, председателю горисполкома Вадиму Зарянкину и начальнику Витебского отделения БЖД Александру Хомченко.

«Мы, работники УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги», подписавшиеся под настоящим обращением, крайне обеспокоены ситуацией, происходящей в нашей стране с 9 августа 2020 года, после проведения выборов президента Республики Беларусь. С болью и сожалением наблюдаем за событиями, которые с каждым днем приводят к увеличению количества пострадавших, принимавших участие в уличных мирных протестах, случайных прохожих, автомобилистов, велосипедистов», — говорится в обращении.

Витебские железнодорожники требуют от руководства области и города:

полной и безоговорочной отставки Александра Лукашенко;

отставки ЦИК во главе с Лидией Михайловной Ермошиной;

признать результаты выборов президента 9 августа сфальсифицированными и недействительными;

привлечь к ответственности всех причастных к фальсификациям подсчета голосов;

провести новые, честные выборы с прозрачным и понятным подсчетом голосов;

прекратить применение силы и оружия со стороны силовых структур в отношении мирного населения, а также незаконные задержания и аресты;

прекратить давление на членов избирательных комиссий и наблюдателей, которые честно исполняли свои обязанности;

не осуществлять давление и преследование по любым основаниям, в том числе по политическим мотивам, на работников, подписавших это обращение;

привлечь к ответственности по закону всех, кто причастен к задержаниям мирных жителей страны и нанесению им физических и психических травм;

освободить политических заключенных.

Чтобы это обращение стало открытым, коллектив требует опубликовать его на официальных сайтах обл- и горисполкома, Витебского отделения БЖД, их страницах в соцсетях, во всех подведомственных СМИ и интернет-ресурсах.

Сейчас Витебском отделении БДЖ собирают подписи под этим обращением, властям его отправят в ближайшее время.

Как сообщили tut.by на предприятии, местный профсоюзный комитет отказался поддержать эту инициативу работников.

«После этого некоторые наши сотрудники вышли из профсоюза работников транспорта и коммуникаций. Во-первых, глава ФПБ Михаил Орда открыто поддерживает действующую нелегитимную власть. При этом ФБП фактически аполитичная организация. Во-вторых, люди не хотят из профсоюзных взносов спонсировать различные политические акции в поддержку действующего президента, — говорят на предприятии. — К сожалению, многие коллеги отказываются подписать обращение: боятся, что у них появятся проблемы на работе. Но приятно, что руководители многих подразделений не препятствуют проявлению такой инициативы».

Отметим, что Витебское отделение БЖД — пока единственное предприятие в городе, кто открыто проявил свою гражданскую позицию к тому, что происходит в стране после выборов. Железнодорожники вышли на мирное шествие по городу 14 августа, а также участвовали в «Марше свободы» 16 августа.

На Витебском отделении БЖД (в самом областном центре) работает около 5 тысяч человек.

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