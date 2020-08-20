Витебские железнодорожники потребовали полной и безоговорочной отставки Лукашенко и Ермошиной

Витебские железнодорожники потребовали полной и безоговорочной отставки Лукашенко и Ермошиной11
- 20.08.2020, 13:30
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Коллектив Витебского отделения БЖД признал выборы 9 августа недействительными.
Коллектив Витебского отделения БЖД написал коллективное обращение к областной и городской власти, а также своему руководству. В нем железнодорожники, в частности, требуют отставки Александра Лукашенко, Лидии Ермошиной, признания выборов 9 августа недействительными. Рабочие сообщают властям, что не будут проводить забастовку. Текст своего обращения витебские железнодорожники прислали tut.by.
Коллективное обращение адресовано председателю облисполкома Николаю Шерстневу, председателю горисполкома Вадиму Зарянкину и начальнику Витебского отделения БЖД Александру Хомченко.
«Мы, работники УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги», подписавшиеся под настоящим обращением, крайне обеспокоены ситуацией, происходящей в нашей стране с 9 августа 2020 года, после проведения выборов президента Республики Беларусь. С болью и сожалением наблюдаем за событиями, которые с каждым днем приводят к увеличению количества пострадавших, принимавших участие в уличных мирных протестах, случайных прохожих, автомобилистов, велосипедистов», — говорится в обращении.
Витебские железнодорожники требуют от руководства области и города:
полной и безоговорочной отставки Александра Лукашенко;
отставки ЦИК во главе с Лидией Михайловной Ермошиной;
признать результаты выборов президента 9 августа сфальсифицированными и недействительными;
привлечь к ответственности всех причастных к фальсификациям подсчета голосов;
провести новые, честные выборы с прозрачным и понятным подсчетом голосов;
прекратить применение силы и оружия со стороны силовых структур в отношении мирного населения, а также незаконные задержания и аресты;
прекратить давление на членов избирательных комиссий и наблюдателей, которые честно исполняли свои обязанности;
не осуществлять давление и преследование по любым основаниям, в том числе по политическим мотивам, на работников, подписавших это обращение;
привлечь к ответственности по закону всех, кто причастен к задержаниям мирных жителей страны и нанесению им физических и психических травм;
освободить политических заключенных.
Чтобы это обращение стало открытым, коллектив требует опубликовать его на официальных сайтах обл- и горисполкома, Витебского отделения БЖД, их страницах в соцсетях, во всех подведомственных СМИ и интернет-ресурсах.
Сейчас Витебском отделении БДЖ собирают подписи под этим обращением, властям его отправят в ближайшее время.
Как сообщили tut.by на предприятии, местный профсоюзный комитет отказался поддержать эту инициативу работников.
«После этого некоторые наши сотрудники вышли из профсоюза работников транспорта и коммуникаций. Во-первых, глава ФПБ Михаил Орда открыто поддерживает действующую нелегитимную власть. При этом ФБП фактически аполитичная организация. Во-вторых, люди не хотят из профсоюзных взносов спонсировать различные политические акции в поддержку действующего президента, — говорят на предприятии. — К сожалению, многие коллеги отказываются подписать обращение: боятся, что у них появятся проблемы на работе. Но приятно, что руководители многих подразделений не препятствуют проявлению такой инициативы».
Отметим, что Витебское отделение БЖД — пока единственное предприятие в городе, кто открыто проявил свою гражданскую позицию к тому, что происходит в стране после выборов. Железнодорожники вышли на мирное шествие по городу 14 августа, а также участвовали в «Марше свободы» 16 августа.
На Витебском отделении БЖД (в самом областном центре) работает около 5 тысяч человек.