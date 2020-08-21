Белорусские силовики подают рапорты об увольнении 16 21.08.2020, 12:58

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Силовики и чиновники продолжат выходить из системы.

Белорусские силовики продолжают увольняться со службы и сообщают об этом в социальных сетях, пишет telegraf.by.

Так, из рядов внутренних войск уволился старший пилот вертолетного отряда Александр Исаченко.

«Считаю недопустимым участие в действиях по достижению власти насильственными методами с использованием Вооруженных Сил Республики Беларуси», — написал он в рапорте об увольнении, который выложил в Instagram, вместе с фото служебного удостоверения.

Из Следственного комитета уволился старший лейтенант юстиции Никита Стороженко.

«В последнее время в мою голову начали закрадываться сомнения: служу я народу или нет? Я пришел к выводу, что нет. Я пытался уволиться еще до выборов президента, но получил отказ. Я не хочу отправлять в архив материалы проверок, которые должны быть уголовными делами. Честных сотрудников в наших органах много, но они зажаты рамками приказов и долгов перед государством», — заявил он.

Из милиции ушел подполковник Александр Ахремчик, которому «совесть не позволяет мне быть в так называемом строю».

«Я всегда добросовестно относился к себе, к окружающим и к их службе. Но настал момент, когда я просто не смогу честно, в первую очередь перед собой, выполнять свою работу. Я осознал, что фактически продаю свои моральные принципы», — написал он.

А из Вооруженных Сил уволился и Алексей Григорьев.

«Это решение было принято не спонтанно, а взвешенно, до этого я шел год и наконец могу спокойно вдохнуть грудью «гражданский» воздух», — отметил он.

Бывший сотрудник правоохранительных органов, правозащитник Олег Волчек в интервью «Салідарнасці» заявил, что силовики и чиновники продолжат выходить из системы Лукашенко — «кто-то гласно, кто-то — не афишируя».

«Думаю, на протяжении полугода будут увольнения. Никто не хочет быть повязан кровью. Мне говорят сотрудники: «Какая разница, ты бил или нет. Ты был в этой системе, понимаешь, что на тебе тоже пятно». Если ты сидел в РОВД, то обязан был рапорт написать, что тут избивают людей, если был очевидцем. Любой из них — даже просто мимо проходивший милиционер должен был доложить начальнику милиции, прокурору. Не написал? Это называется укрывательство. Пособничество может быть», — отметил Волчек.

По его словам, пошел процесс ломки этой системы.

«Вопрос — на какой период ей хватит денег продержаться. Но уже такого не будет, что было до всех этих событий», — заявил бывший следователь.

По его словам, в семьях сотрудников милиции возникли проблемы.

«Когда увидели фотографии избитых задержанных, начали жены-тещи вопросы задавать. Скорее всего, они не знают, как сейчас себя вести при выездах на происшествия. Может, опасаются, что нападения будут. Люди настроены против милиции за то, что она сотворила», — считает он, комментируя то, что милиция перестала выезжать на вызовы граждан.

Волчек полагает, что «люди в погонах поняли, во что их втянули. Не сто процентов сотрудников избивали людей. Но клеймо-то ложится на всех».

Он рекомендовал бывшим сотрудникам милиции писать коллективные обращения — требовать провести расследования случившегося и предоставить обществу его результаты.

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