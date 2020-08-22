Что может быть проще «итальянской забастовки»? 3 22.08.2020, 16:06

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Фото: «Радыё Свабода»

Пора строго выполнять технологическую инструкцию.

Итальянская забастовка - что может быть проще? Пора строго выполнять технологическую инструкцию, пишет телеграм-канал «Баста!».

«Совет для приверженцев итальянской забастовки. Обращаюсь к рабочим и специалистам, эксплуатирующим оборудование, работающее под избыточным давлением - котлы, сосуды, трубопроводы.

До настоящего времени вы не выполняли одно из важных правил промышленной безопасности: проверку предохранительных клапанов путем кратковременного открытия из-за опасности того, что клапан не сядет в седло и оборудование придётся останавливать.

Итальянская забастовка - что может быть проще? Пора строго выполнять технологическую инструкцию. Не рискуйте жизнями ради производственных показателей».

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