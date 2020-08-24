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Лечащий врач Навального: Российские медики «чудовищно врали» о состоянии политика

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  • 24.08.2020, 20:10
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Лечащий врач Навального: Российские медики «чудовищно врали» о состоянии политика
Алексей Навальный

Анастасия Васильева прокомментировала диагноз, поставленный политику в немецкой клинике Charite.

Лечащий врач российского оппозиционера Алексея Навального Анастасия Васильева прокомментировала диагноз, поставленный политику в немецкой клинике Charite, передает «Новое время».

«Вообще абсолютно ясно, что диагноз отравление ингибиторами холинэстеразы (ФОС содержит те же вещества) был понятен и омским врачам, но они это скрыли по очевидным причинам. И чудовищно врали. Какая низость и подлость», — написала Васильева в Twitter.

По ее словам, в омской больнице скорой медицинской помощи № 1 заявляли, что уровень холинэстеразы у Навального был «нормальным» и капать атропин ему было не нужно.

Напомним, что врачи берлинской клиники Charite заявили, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен с применением вещества из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество пока не установлено.

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