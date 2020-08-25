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Сотрудник Жодинской тюрьмы отсидел трое суток по месту службы

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  • 25.08.2020, 14:38
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Сотрудник Жодинской тюрьмы отсидел трое суток по месту службы
Александр Шабан

Александр Шабан вышел на акцию протеста.

Во время массовых задержаний в Жодинской тюрьме оказался ее сотрудник Александр Шабан. Подробностями своего дела он поделился с журналистами ex-press.by.

Александр — жодинец, окончил местный государственный политехнический колледж. Когда пришло время идти в армию, парень подписал контракт на службу в Жодинской тюрьме.

10 августа он с друзьями поехал погулять в Минске и выйти на мирную акцию протеста. Их задержали уже 11 августа около часа-двух ночи. Парни ехали в машине возле станции метро "Пушкинская".

"Я так понимаю, всех в том районе задерживали. Все произошло за считанные секунды — не представились, не сказали причину остановки. Из машины доставал вообще непонятно кто — какие-то люди в военном, с оружием", — рассказывает Александр.

Сперва их возили в автозаке, потом доставили в Партизанское РУВД. То, что там происходило, парень называет пытками.

"Лежали на холодной плитке, пока составляли список задержанных. Если кто-то задавал вопросы, били. Дальше уже в РУВД ОМОН издевался. Когда уже завели всех в подвал, нас было человек 20, милиция заставляла сидеть на коленях до утра. Что можно чувствовать в такой ситуации? Просто гестапо, пытки в наше время. Били всех, а больше всего тех, кто сопротивлялся", — вспоминает он.

11 августа задержанных увезли в Жодино. В тюрьме их встретили омоновцы. Задержанного Шабана снова ударили дубинкой — за то, что шел медленно. В тот же день в тюрьме прошел суд. Показания свидетелей были только на листе бумаги, протокол задержания парню не дали. Ему присудили семь суток ареста, но выпустили через трое — 14 августа.

По словам Александра, в тюрьме задержанных охраняли милиционеры и относились по-человечески и в соответствии с законом.

Шабан написал жалобу в суд на незаконное задержание.

Правда, из тюрьмы его уволили на следующий день после суда. Но об этом парень не очень жалеет.

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