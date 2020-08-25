Сила солидарности: Задержанных работников «Гродно Азот» освободили 14 25.08.2020, 21:37

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Они вышли из здания РОВД под аплодисменты жителей города.

25 августа в Гродно по пути с работы задержали 28 работников крупнейшего предприятия города «Гродно Азот».

Они шли с работы по городу, их было 30-40 человек. Они не несли флаги или транспаранты, не скандировали лозунги. Около Кургана Славы к ним подъехал автобус с омоновцами. Работникам предложили пройти в автобус. Причиной задержания назвали участие в якобы несанкционированном массовом мероприятии. Милиционеры заявили, что в случае отказа применят силу.

Около сотни жителей Гродно приехали к зданию ОВД октябрьского района на улице Гая, где находятся задержанные, чтобы из продержать. Люди скандируют «Свободу», «Выпускай», «Жыве Беларусь».

В итоге задержанных ранее работников освободили. Они вышли из зданий РОВД Октябрьского района под аплодисменты жителей города, которые пришли их поддержать.

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