Ученые подтвердили, что сны являются отражением реальности 12 26.08.2020, 16:44

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Исследователи создали алгоритм, который смог проанализировать сны и узнать, чем обусловлен их сюжет.

Современные специалисты помогают пациентам интерпретировать сновидения, так как считается, что это позволяет анализировать и решать проблемы в реальной жизни. Чаще всего для толкования используют шкалу Холла и Ван де Касла — она исследует, какие персонажи фигурировали во сне, как они взаимодействовали друг с другом и как впоследствии это взаимодействие сказалось на них. Интерпретация снов по этой системе получается точной, но отнимает много времени и сил, поэтому ученые ищут способ сделать ее более простой и быстрой, пишет Naked Science.

Группа исследования из Третьего университета Рима создала алгоритм, который анализирует сны автоматически. С его помощью они смогли быстро оценить 24 тысячи сновидений, взятых из базы данных DreamBank, и проверить, действительно ли сны являются отражением и продолжением реальной жизни. Подробности разработки опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

За основу авторы взяли упомянутую выше шкалу Холла и Ван де Касла и анализировали данные с учетом пяти факторов, которые могли повлиять на содержание снов: пол и возраст респондентов, уровень агрессии, наличие слепоты и участие в боевых действиях. Затем они сравнили результаты, полученные с помощью алгоритма, с толкованиями психологов. Заключения совпадали на 75%.

Ученые смогли подтвердить, что их алгоритм можно использовать для быстрого автоматического толкования сна пациента и доказать «гипотезу непрерывности сновидений», которая гласит: все, что мы видим во сне, — это продолжение повседневной жизни. Кроме того, авторы работы установили, что на содержание снов влияют пол, возраст, события, которые в прошлом вызвали у человека сильный стресс, и уровень насилия в обществе.

У исследования было несколько ограничений. Во-первых, авторы назвали выборку недостаточно репрезентативной: все респонденты были образованными людьми из США. Во-вторых, число участников было небольшим и в их профилях не были записаны все индивидуальные черты, которые серьезно влияют на интерпретацию сна психологами. Наконец, алгоритм обрабатывал не сновидения, а только то, что респонденты помнили о них.

Ученые отметили, что система нуждается в доработке и в новых исследованиях они планируют устранить ограничения и определить, в каких областях алгоритм можно будет применять. Они также намерены создать приложение, которое позволит каждому записывать и анализировать сны. Алессандро Фогли, один из авторов исследования, добавил, что в будущем система сможет «создавать технологии, которые ликвидируют нынешний разрыв между реальной жизнью и снами».

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