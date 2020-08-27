«Ученики благодарят меня, приносят бело-красно-белые розы» 27.08.2020, 8:37

Марина Астрейка

Как учительница из Лиды объявила забастовку.

Марина Астрейко 31 год отработала в школе, преподавала географию. Имеет высшую категорию. Но в этом году 1 сентября она не вернется в школу: директор, сторонница Лукашенко, решила не продлевать контракт с педагогом, сообщает «Белсат».

«Насколько нужно быть запуганными, чтобы обычные слова воспринимать как героизм?»

Марина Астрейко с 1996 года работала учительницей географии в школе № 6 г. Лида Гродненской области. Вообще же в педагогике – с 1989 года. Получила высшую категорию. В 2016 году вышла на пенсию, но продолжала работать.

17 августа Марина и еще три учителя вышли к школе с плакатом о том, что они присоединяются к общенациональной забастовке.

«Это было утром, мы вышли, в школу на работу шли коллеги, руководство. На нас все смотрели по-разному, кто-то подходил, жал руку, кто-то проходил мимо, – рассказала Марина Астрейко о забастовке. – Мы выступили с общенациональными требованиями о признании выборов президента сфальсифицированными, прекращении насилия силовиков, освобождении политзаключенных. Было у нас и местное требование, к завучу по воспитательной работе, которая была председателем избирательной комиссии: чтобы она призналась в фальсификации итогов голосования или уволилась. Я считаю, это вопрос этики. Как этот человек будет воспитывать кого-то после участия во лжи?» – говорит собеседник belsat.eu.

По словам Марины, директор школы Ирина Трембич сначала сказала, что каждый имеет право на свое мнение. Но все изменилось после того, как съемки забастовки учителей попали в интернет.

«Нас вызвала директор и начала спрашивать, какие претензии мы имеем конкретно к администрации школы, – рассказывает учительница. – Потом пришел профком. Нас убеждали, что на территории школы нельзя «вводить смуту», надо сохранять спокойствие, стабильность, потому что скоро 1 сентября, и школа должна готовиться к этому событию».

Но заставить Марину Астрейко молчать не удалось, и она выступила на следующий день на методическом объединении учителей географии. Один из участников снял ее выступление на телефон и выложил в интернет.

Участницы акции поддержки честных учителей в Минске. 25 августа 2020 года. Фото: Ирина Ареховская / «Белсат» / Vot-tak.tv

«На меня обрушился шквал восторженных комментариев, мне писали, что я героиня. Но это меня еще больше огорчило, ведь насколько нужно быть запуганным, чтобы самые обычные слова воспринимать как нечто героическое? Я тогда сама на свой телефон сняла видео и выложила его в чат «Лида для жизни», – говорит учительница. – Параллельно с этим, на следующий день после методического объединения я пришла в школу – уточнялась учебная нагрузка. Мне сказали, что мне дают восемь часов и сохраняют классное руководство в 7-ом классе – я этих детей веду с 5-го класса. Предполагалось, что я буду работать, как и обычно. Но в пятницу ко мне пришла работница отдела кадров и принесла на подпись бумагу о том, что администрация не подпишет со мной контракт. Я не задавала никаких вопросов, я понимаю, почему так происходит».

После того как включили Интернет – словно фильм ужасов увидели

По словам Марины, обстановка в школе сейчас напряженная. Женщина чувствует, что ее избегают. Учителя если и разговаривают с нею, то только на рабочие темы. Люди боятся.

Марина Астрейко наиболее расстроена не самим увольнением, так как, говорит, она на пенсии, ей не нужно поднимать детей, в отличие от запуганных молодых учительниц. Марине невыносимо жить с мыслью, что ее школа принимала участие в фальсификации выборов и таким образом привела ко всему, что происходило после.

Участница акции честных учителей. 25 августа 2020 года. Фото: Ирина Ареховская / «Белсат» / Vot-tak.tv

«Я не могу на 100 % утверждать, что были фальсификации, но я разговаривала с независимым наблюдателем, и он мне рассказал, что там происходило, и как его старались не допустить, – говорит Марина. – А потом, когда нам включили Интернет после выборов, и я увидела все это… это как фильм ужасов. Я заметила, как после всех этих видео, свидетельств что-то начало меняться в сознании даже тех людей, которые были раньше на стороне действующей власти. Но, к сожалению, есть и такие как наш директор, которая говорит, что для нее честь – быть сторонницей действующего президента. Выходит, она за все, что у нас в эти недели происходит?»

Учительница рассказывает, что сейчас чувствует сильную волну солидарности со стороны общественности. Женщину поддерживают ученики, в том числе – бывшие, родители учеников, подходят и благодарят даже незнакомые люди.

Педагоги пикетируют Министерство образования во время акции поддержки честных учителей. Фото: Ирина Ареховская / «Белсат» / Vot-tak.tv

«Мои ученики со старших классов, когда встречают меня, благодарят меня, жмут руку, приносили цветы, белые розы. Бывшие ученики подарили бело-красно-белый букет, – рассказывает женщина. – Меня смущает немного такая популярность. Мне кажется, что геройство в другом. Например, у нас начальник патрульно-постовой службы написал заявление об уходе. Человек трудоспособного возраста лишился всех своих званий, льгот, пенсии и прочего. Вот это поступок».

«Мы своим приспособленчеством построили это государство»

По мнению Марины, сейчас общество созрело для изменений, но поменять систему, которую строили 26 лет, будет трудно.

«Мы своим приспособленчеством выстроили то, что имеем, – говорит учительница. – Я тоже приспосабливалась. Я не агитировала детей вступать в БРСМ, например. Я приглашала других учителей, но сама в этом не принимала участия. Но что это, если не мое приспособление? Вот так мы все сидели и создавали это государство. А теперь стало невыносимо. Начиная с весны, ярко видно, что общество дозрело до перемен. Мне сейчас говорят часто: а что же вы все эти годы сидели и молчали, не в первый раз выборы и такая ситуация. Все просто – созрело гражданское общество».

Марина переживает за то, что теперь будет на уроках тех учителей, которые были в избирательных комиссиях.

«Я вижу, что учеников это все интересует, они в курсе, кто был в комиссиях, – говорит женщина. – Я сама не принимала участия в фальсификациях. И не все учителя обязаны принимать участие. В то же время действительно есть те, кто это делал. Мы разговаривали с этими членами комиссий, спрашивали: как они живут с этим? В ответ – не спрашивайте, Это моя душевная боль. В то же время я же знаю, что их дети – в Минске, стоят на этих митингах. В итоге разлад уже не только на работе, но и в семьях».

О последнем высказывании Лукашенко по поводу того, что в школе не место учителям, которые не разделяют государственной идеологии, Марина Астрейко говорит, что это все «похоже на какую-то агонию». Женщина хотела бы, чтобы кто-то объяснил молодым учителям, что ни в Трудовом кодексе, ни в Конституции нет таких статей, по которым кого-то можно уволить за взгляды.

«Если сейчас начнут выгонять учителей за идеологию, то кто будет преподавать? Завучи по воспитательной работе? У нас уже в городе не хватает учителей физики, математики», – говорит учительница.

Участники пикета честных учителей наблюдают за водометами, которые едут на площадь Независимости в Минске. 25 августа 2020 года. Фото: Ирина Ареховская / «Белсат» / Vot-tak.tv

Марина Астрейко беспокоится за будущее образования, но говорит и следующее: Все, что происходит, отражается на качестве жизни белорусов вообще.

«Всех представителей бюджетной сферы в той или иной степени замазала грязью вертикаль власти, – говорит женщина. – Учителя участвовали в фальсификации выборов. Врачей вынуждали врать про коронавирус. Сейчас врачи не фиксировали побоев, потому что им выдали такой приказ – мне рассказали ученики, которые попали под дубинки здесь у нас, в Лиде. Судьи судят по каким-то непонятным законам, защищают права не людей, а садистов. Армию сейчас тоже приплели. Милиция давно уже в этом. Мы все сейчас сидим запачканные грязью».

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