ИТ-бизнесмен: Власть Лукашенко – политический и экономический банкрот 18 28.08.2020, 8:49

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Точка невозврата пройдена.

Прямо сейчас в Беларуси работают несколько масштабных инициатив, которые помогают людям, уволенным или уволившимся с работы из-за своей гражданской позиции. Одна из них – protect belarus, которая помогает экс-силовикам. Сделал ее беларуский ИТ-бизнесмен Микита Микадо.

Все началось с видеообращения, которое Микита записал к белорусским силовикам еще 12 августа. Он позвал их перейти на «светлую сторону» и предложил свою помощь – тогда, возможно, сотрудники органов «перестанут избивать женщин и вести войну с собственным народом».

Сейчас Микита живет не в Беларуси, а в Лондоне, но взял отпуск, чтобы помогать землякам. Зачем ему все это? Об этом он рассказал в интервью Inc.Russia – а kyky.org выбрал из этого разговора 20 самых важных цитат.

Фонд помощи на полтора миллиона долларов

«Я сам по себе человек, не вхожий в политику. <...> Да и к этим выборам сначала тоже относился очень спокойно — пока не увидел избиения простых граждан на улицах Минска и то варварство, которое происходило».

«Я наивно предположил, что, возможно, люди, которые идут на исполнение таких приказов, считают, что если уволятся, не смогут прокормить семью, найти новую профессию. Поэтому записал видео, где пообещал всем тем, кто перейдет на сторону добра, или всем тем, кто будет репрессирован, финансовую помощь, чтобы они прекратили насилие. Видео стало вирусным, под миллион человек его посмотрели, и очень много начали писать».

«Но дело не в том, что силовики боятся уйти из-за того, что не знают, какую работу потом найти. Дело в том, что в Беларуси существует, по сути, крепостное право в силовых ведомствах. <...> Если вы увольняетесь по собственному желанию или вас увольняют, потому что вы не исполнили приказ, государство вешает на вас сумасшедшие долги в десятки тысяч долларов. <...> Специально так устроено, чтобы люди всю жизнь боялись уйти, потому что думали, что никогда не смогут расплатиться с государством. Поэтому они и боятся. Плюс еще и репрессии, слежка сверху, посадки».

«Я изначально записывал видео, потому что знаю, что не все в органах Беларуси отмороженные. Да, те, кто бьет и пытает, — отмороженные. Нужно проводить расследования, и их нужно судить».

«Ни в коем случае нельзя считать всех представителей профессии «милиционер» или «военный» негодяями, потому что горстка негодяев сделали то, что сделали».

«За помощью обратились более 500 человек, мы пока не успели разобрать все ситуации. Первыми рассматриваем тех людей, кто публично выступает против того, что было сделано режимом».

«На текущий день у нас есть фонд, который за 6 дней собрал $1,5 млн. Это фонд для всех репрессированных».

«Мне в инстаграм написали прямо в одну минуту парень шестнадцатилетний, которому обожгло лицо светошумовой гранатой и у которого нет денег на лекарство, и мужчина, который хотел что-то делать, чем-то помочь. И я написал мужчине ник парня в инстаграме и попросил купить ему лекарство. В течение часа он приехал к парню с лекарством».

Точка невозврата пройдена – даже в экономике

«Заслуга режима Лукашенко в том, что они не лезли в IT».

«Они, конечно, могли зарезать эту корову [ИТ-сферу] и пару человек посадить, но по итогу все эти компании просто выехали бы за пределы Беларуси, потому что забрать у них нечего — это не завод, который можно взять и отнять. После этого решили дать этим компаниям работать в белую, создали хорошие налоговые условия. И все, больше ничего».

«Мы сделали в прошлую среду опрос сотрудников беларуского офиса <...> 83% изъявили желание покинуть страну в ближайшее время. Собственно говоря, моей компании не будет в Беларуси в случае победы режима Лукашенко».

«Но давайте надеяться, что победим, все будет хорошо и мы сможем остаться в стране».

«Люди не хотят жить в Беларуси Александра Лукашенко. <...> Они знают, что те деньги, которые они зарабатывают и тратят в Беларуси, идут на премии мерзавцам, убийцам».

«Нельзя сделать конкурентный продукт на предприятиях, которые управляются номенклатурщиками, отправленными из министерств. Так не работает в XXI веке».

«Сейчас я в отпуске <...> Я не могу ни про что думать после того, что произошло в моей стране, с моими знакомыми и друзьями, я просто не могу больше ничего делать».

«Власть Лукашенко — банкрот, политический и экономический. <...> Кредитов уже никто не даст, а как только случится новая девальвация — а она точно случится в ближайшее время, — произойдет очередная волна народного гнева. И вот тут уже есть вероятность человеческих жертв. Будет неадекватная реакция со стороны режима на этот гнев, и будет, наверно, все очень плохо. Лучше бы, конечно, до этого не дошло и изменения произошли раньше».

«Теперь точка невозврата пройдена. Беларусь уже стала тем местом, о котором будут говорить так же, как о Северной Корее, если режим останется у власти».

«У меня нет сомнений в том, что режим падет».

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