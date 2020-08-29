«ОМОНовец кричал: «Я свой, я свой!», но ему сказали «Уволен!» и избили» 14 29.08.2020, 10:23

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История 24-летнего минчанина.

24-летний минчанин Кирилл Пискарев рассказал «Радыё Свабода» свою историю задержания на мирных протестах:

— Меня задержали во время протестов 10 августа вечером возле цирка. Я пытался бежать, но меня схватили люди в черном боевом одеянии.

Они затащили меня в микроавтобус «Форд» и там начали бить. Минут сорок меня били руками и ногами. Мне там так рванули руку, что она повисла. Били меня дубинками по телу — по голове-я дважды терял сознание, но меня «приводили в чувство» электрошокером. Из микроавтобуса меня забросили в автозак.

Силовики задержали одного омоновца. Он кричал: «Я свой, я свой!». Но ему сказали «Уволен!» и избили.

В автозаке среди задержанных был сигналивший таксист. Его тоже сильно побили - он тратил сознание раз десять.

Потом нас привезли в РУВД, где начался ад. Двор был весь забит людьми. Горы вещей. Люди стояли у стены, лежали друг на друге. Меня дважды ударили дубинкой на выходе из автозака.

Я шел медленно, потому что рука висит, она вся синяя, голова чугунная, из нее течет кровь. Поставили к стенке и заставили онемевшую руку поднять. Было больно.

Через некоторое время завели в здание РУВД на первый этаж. Забросили в изолятор. Там были человек 20, все разбитые. В соседнем изоляторе-камере сидели девушки.

Когда на улице протестующие проходили мимо Центрального РУВД, силовики выключили в здании свет, положили всех на пол. Мне к виску приставили оружие.

В РУВД я несколько раз терял сознание. Плечо было синее. В итоге мне вызвали скорую помощь, которая отвезла меня в 6-ю больницу.

Приемное отделение больницы было переполнено: у людей были осколочные раны, много травм головы, переломы рук. Мне вправили руку, загипсовали, и я поехал домой. Потом мне звонил следователь и требовал, чтобы я пришел к нему. Я этого не сделал, потому что мне стало плохо и я пошел в поликлинику.

В итоге я оказался в больнице «скорой», где ко мне приходил следователь. Меня выписали 14 августа. Я получил вывих правой плечевой кости, ЧМТ, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки.

Я написал заявление в Центральный РУВД с просьбой привлечь к уголовной ответственности людей, которые избили меня возле парка Янки Купалы и причинили мне телесные повреждения.