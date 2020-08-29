Гомельчанки присоединились к Гранд-параду женских миротворческих сил
- 29.08.2020, 18:13
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Жительницы Гомеля собрались на площади Победы.
Вечером 29 августа около сотни гомельчанок собрались на площади Победы на мирную акцию, пишет gomel.today.
В начале акции на место подошли милиционеры и предупредили, что мероприятие «не санкционировано и его участникам грозит административная ответственность», однако женщины всё равно начали выстраиваться в цепь солидарности.
Гомельчанки стали у картин, выставленных у памятника братьям Лизюковым, затем пели «Купалiнку». Кто-то из присутствующих читал лекцию по искусству.