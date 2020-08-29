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Гомельчанки присоединились к Гранд-параду женских миротворческих сил

  • 29.08.2020, 18:13
  • 1,920
Гомельчанки присоединились к Гранд-параду женских миротворческих сил
Фото: gomel.today

Жительницы Гомеля собрались на площади Победы.

Вечером 29 августа около сотни гомельчанок собрались на площади Победы на мирную акцию, пишет gomel.today.

В начале акции на место подошли милиционеры и предупредили, что мероприятие «не санкционировано и его участникам грозит административная ответственность», однако женщины всё равно начали выстраиваться в цепь солидарности.

Гомельчанки стали у картин, выставленных у памятника братьям Лизюковым, затем пели «Купалiнку». Кто-то из присутствующих читал лекцию по искусству.


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