«Я увидел, что из себя на самом деле представляет режим Лукашенко» 8 Колин Кортбус

3.08.2020, 7:40

13,992

Эта статья - не авторская колонка, а скорее личное признание.

Чтобы победить неудачника, трехпроцентного Лукашенко, белорусам нужно не только отстоять свои голоса на площадях Беларуси, им также необходимо бросить вызов прорежимным информационно-идеологическим установкам, которые распространяются в англоязычных внешнеполитических и академических кругах. Эти установки препятствуют эффективным санкциям против 3%-ного диктатора и его преступной труппы фальсификаторов на выборах.

Современный западный мир раздирают серьезные кризисы, культурные войны и противоречия. Сегодня мало кто на Западе верит, что ценности свободы, демократии и человеческого достоинства могут быть предпочтительнее диктатуры в местах, которые кажутся такими далекими. Ведь даже у себя дома почти весь политический спектр считает, что этим ценностям грозит серьезная опасность. В этом хаосе некоторые даже тайком желают принудительного гражданского молчания, порожденного бесхитростным авторитаризмом за рубежом: они видят в нем передышку после громких, многослойных и зачастую болезненных культурных распрей внутри страны. А значит, нет недостатка в политиках, интеллектуалах и даже простых людях, на которых действует пропагандистский обман диктатора Лукашенко, и они считают необходимым поддержать его, чтобы он мог "уберечь" белорусский суверенитет от постоянно расширяющейся России.

Реальность же такова, что именно Лукашенко подписал тот самый неконституционный предательский союзный договор, который, в первую очередь, открыл дверь российскому экспансионизму. Но на это уже не обращают внимания. Многие на Западе никогда об этом и не услышат. В сущности, есть придуманное для западного телевидения шоу Лукашенко с захватывающими номерами вроде трюка с наемниками в санатории.

Но эта статья - не авторская колонка, а скорее личное признание. Потому что автор этой статьи, будучи наивным и глупым 17-летним юношей, ослепленным релятивистскими западными академическими теориями и личными предрассудками, отправился в Минск в поисках мнимого рая Лукашенко. Это моя истинная история позора.

Я вырос в Великобритании, но у меня немецкие корни. Большую часть моих юношеских лет в Англии меня беспокоил вопрос о моем месте в обществе, как иммигранта. Увлекался я и радикальными идеологиями. В 16 лет я начал поиск своей политической модели, которая предлагала бы прагматизм и в то же время каким-то образом противостояла гегемонистским тенденциям "современного мира", которые я возненавидел со всем своим юношеским радикализмом. Читая гладко написанные, академические исследования и онлайн-дезинформацию, я думал, что нашел свой идеал в Александре Лукашенко, лидере, который, как я читал, сумел уникальным образом оградить свою страну от пагубных влияний неолиберального, постсоветского экономического провала, сохранив систему социальной защиты. Лидер, взявший на себя обязательство создать суверенное современное национальное государство с прагматичным набором отличительных черт и национальных символов, избежавшее политической поляризации, как прозападного, так и пророссийского типа. Будучи любопытным подростком, я, естественно, хотел увидеть эту Акуна Матату политики в реальной жизни. И поэтому я нашел (полностью аполитичную) летнюю программу волонтерского лагеря, которая дала мне шанс поехать в Минск.

Я сохранил письмо-заявку, которое написал тогда, когда попросил дать мне шанс поехать волонтером в Беларусь. Среди прочего, я написал там, что одна из причин, по которой я хотел поехать в Беларусь, заключается в том, что я хотел увидеть реальную страну, не ограничиваясь тем, что о ней писали в западных средствах массовой информации. Тогда, в 17 лет, я считал, что в прессе чрезмерно акцентировались "якобы репрессивные" аспекты правления А. Лукашенко в ущерб его "огромным реальным достижениям" в области повышения уровня жизни и государственного строительства. Естественно, в моем коротком письме содержались некоторые снисходительно-негативные комментарии относительно "Хартии-97". Когда я поехал в Минск, почетное место в моей ручной клади занимал экземпляр книги Григория Иоффе "Понимание Беларуси, или почему западная политика бьет мимо цели".

Судьба исполнила мое желание увидеть настоящую Беларусь, но я получил больше, чем рассчитывал. Волонтерский проект, в котором я принимал участие, включал в себя помощь в уборке и ремонте квартир социально незащищенных пожилых людей. Вдали от священных залов западных аналитиков, именно в жилом доме в Минске я увидел, что из себя представляет режим Лукашенко. В этом доме жила пожилая дама, замечательная бабушка. Но ее квартира на первом этаже пахла как канализация, в деревянном полу были дыры, а те части пола, которые остались нетронутыми, были покрыты слоем жира и грязи толщиной в несколько сантиметров. Я узнал, что социальные работники приносили этой женщине достаточно еды, чтобы выжить. Однако никто не потрудился помочь ей провести честным трудом заработанные пенсионные годы в элементарном достоинстве. Я помню, как пытался счистить грязь с деревянных досок жесткой губкой, но не смог. Под каждым покрытым коркой слоем грязи, который можно было стереть, был еще один, еще более отвратительный, покрытый коркой слой.

Именно там я увидел, что рай Лукашенко на самом деле ничем не отличается от котлована Платонова, кладбища мечтаний, надежд и ценностей. Место, где за людьми наблюдают охранники в темных костюмах и заставляют проходить через металлодетекторы, когда люди хотят собраться вместе. Место, где в деревне есть люди, у которых нет ни нормального туалета, ни горячей воды для душа - и где правительство абсолютно ничего не делает, чтобы изменить эту ужасную ситуацию. Никакие прекрасные слова, даже если они опубликованы в престижном научном журнале и снабжены прекрасными рецензиями, не сотрут воспоминания о Беларуси, которую я видел собственными глазами.

Перед моими глазами стоят образы прекрасной страны с тысячелетней историей, с живой культурой, которая была унижена, разъедена изнутри коррумпированным, жестоким и дряхлым политическим руководством. Руководством диктатора Александра Лукашенко.

Лукашенко, по-видимому, думает о белорусах, как о картошке в колхозе. Дайте им немного воды, удобрений/корма для растений, держите их в земле до тех пор, пока их не понадобится выкопать, когда они нужны вам для выполнения заданий Госплана - переизбрания.

Есть что-то, чего неосоветский материалист, этакое дитя КГБ, “Саша 3%” никогда не поймёт. Это основополагающая истина человеческой жизни. Одной только еды и воды недостаточно. Человек - это не расходная статья бюджета, не собранный картофель для отчета о пятилетке. Людям нужны свобода и достоинство, право мечтать о лучшем будущем. И Лукашенко, вор свободы и разрушитель мечты, украл у них эти основные права. Смена власти нужна для реальных людей, защиты их неотъемлемых основных прав.

Многие ученые и политические советники на Западе, высоко ценящие софистику собственных слов, никогда этого не поймут. Это не имеет ничего общего с геополитикой и их причудливыми теориями международных отношений или абстракциями человеческой географии. Может быть, им стоит на время покинуть модные кафе "Starbucks" рядом с их университетами и пойти помыть полы в квартирах социально обездоленных жителей Минска?

Может, тогда поймут?

Колин Кортбус, британско-немецкий журналист-фрилансер, специально для Charter97.org