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Не менее десяти тысяч человек вышли в Гомеле на Марш мира

  • 30.08.2020, 17:32
  • 1,542
Не менее десяти тысяч человек вышли в Гомеле на Марш мира

Люди скандируют «Гомель, выходи!», «Жыве Беларусь!», «Саша, ты уволен!».

Марш мира проходит 30 августа в Гомеле. В нем принимают участие не менее 10 тысяч человек, передает naviny.media.

Колонна прошла от универмага «Гомель» по улице Советской до площади Ленина, затем по проспекту Ленина до железнодорожного вокзала, затем по проспекту Победы до площади Восстания.

Люди скандируют «Гомель, выходи!», «Жыве Беларусь!», «Саша, ты уволен!».

Власти подготовились к акции — все площади в центре заняты выставками и ярмарками, сообщает БелаПАН.


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