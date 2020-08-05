На Тайване на фоне пандемии стали популярны элитные авиарейсы «в никуда» 1 5.08.2020, 21:43

2,313

фото: Depositphotos / Natamc

Самолеты пролетают над Тайванем или соседними странами и возвращаются в аэропорт.

Предложенные тайваньскими авиакомпаниями воздушные путешествия "в никуда" набирают популярность из-за закрытых границ и прерванного международного авиасообщения на фоне пандемии коронавируса, сообщает ria.ru со ссылкой на Международное радио Тайваня.

Тайваньские авиакомпании предлагают рейсы из международного аэропорта "Таоюань" и обратно. Самолеты пролетают над Тайванем или соседними странами и, не совершая посадки, возвращаются обратно в аэропорт.

По данным радио, во вторник авиакомпания StarLux Airlines после поступления в продажу билетов за пять минут распродала все 188 мест.

Самолет вылетит 7 августа, пролетит над восточным побережьем Тайваня, затем полетит в сторону Филиппин и вернется обратно тем же маршрутом. Пассажирам предложат блюда, приготовленные шефом из ресторана со звездой Мишлен. Цена трехчасового тура составит 4688 тайваньских долларов (около 11,6 тысячи рублей) за место в эконом-классе.

В связи с высоким спросом авиакомпания планирует повторить тур в будущем.

Тем временем авиакомпания EVA Air также распродала все 309 билетов на специальный рейс, посвященный Дню пап, который отмечается на Тайване 8 августа. Самолет пролетит над северо-востоком Тайваня и приблизится к японским островам Рюкю, после чего вернется обратно вдоль восточного побережья Тайваня.

Авиакомпания China Airlines предлагает специальные детские рейсы для детей в возрасте от шести до десяти лет и их родителей. Детям дадут возможность побывать в роли бортпроводников. Билеты на два рейса – 8 и 15 августа – были распроданы за шесть минут.