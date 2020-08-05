Цена золота установила новый рекорд 1 5.08.2020, 22:22

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Драгоценный металл остается самым привлекательным для инвесторов.

Сегодня, 5 августа, сообщается, что цены на золото установили на торгах новый рекорд более 2 000 долларов за унцию.

Об этом сообщает zn.ua cо ссылкой на агентство Kyodo.

Драгметалл подорожал более чем на 30% с начала 2020 года, и аналитики не исключают дальнейшего возрастания цены. Привлекательность золота как средства сохранения дохода увеличивается на фоне перспектив более длительного, чем ожидалось, восстановления экономики после кризиса, снижения доходностей US Treasuries, а также возросшей геополитической напряженности, пишет Bloomberg.

Эксперты Goldman Sachs прогнозируют подъем цены золота до $2 300 за унцию.

"Почва для дальнейшего роста стоимости золота подготовлена. Впереди нас ждет дальнейшее наращивание государствами бюджетных расходов, сохранение высокостимулирующей денежно-кредитной политики в течение нескольких лет, а также сложное восстановление экономики", констатирует аналитик Sprott Inc. Пол Вонг.

Цена золота на спотовом рынке в среду составила $2 037,05 за унцию, что на 0,9% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Цена поднималась до рекордных $2 039,93 за унцию в ходе торгов.

Октябрьские фьючерсы на золото торгуются на уровне $2 037,7 за унцию, декабрьские - $2 049,4 за унцию.

Стоимость серебра на спотовом рынке выросла на 2,3%, до $26,61118 за унцию - максимум с 2013 года.