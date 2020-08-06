Настроения в прокуратуре: «Окончательно понимаешь, что Лукашенко пришел конец» 3 6.08.2020, 7:46

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ФОТО: INTEX-PRESS.BY

Люди ищут защиты от несправедливости у Тихановской.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал скрин переписки сотрудников прокуратуры, в котором рассказывается, как пенсионеры в суде заявляют, что будут жаловаться на несправедливость Светлане Тихановской.

«Окончательно понимаешь, что ему пришел конец». Настроения в прокуратуре», - пишет телеграм-канал.

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