закрыть
6 августа 2020, четверг, 8:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Настроения в прокуратуре: «Окончательно понимаешь, что Лукашенко пришел конец»

3
  • 6.08.2020, 7:46
  • 8,605
Настроения в прокуратуре: «Окончательно понимаешь, что Лукашенко пришел конец»
ФОТО: INTEX-PRESS.BY

Люди ищут защиты от несправедливости у Тихановской.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал скрин переписки сотрудников прокуратуры, в котором рассказывается, как пенсионеры в суде заявляют, что будут жаловаться на несправедливость Светлане Тихановской.

«Окончательно понимаешь, что ему пришел конец». Настроения в прокуратуре», - пишет телеграм-канал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Белорусы, ваша позиция полна достоинства!
Белорусы, ваша позиция полна достоинства! Польский фонд Свобода и Мир
Белорусы, вы не одни, стены рухнут!
Белорусы, вы не одни, стены рухнут! Лидеры польской «Солидарности»
Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции
Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции Наталья Радина
«Я увидел, что из себя на самом деле представляет режим Лукашенко»
«Я увидел, что из себя на самом деле представляет режим Лукашенко» Колин Кортбус