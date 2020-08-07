Наталья Радина: 9 августа выходят полмиллиона человек, 10-го — миллион, 11-го — 2 миллиона 6 7.08.2020, 7:31

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Фото: dpa

Все достаточно просто.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина заявила на YouTube-канале издания «Новая газета»:

— Улица сегодня — это единственный инструмент для изменения ситуации. Всем понятно, что считать голоса никто не будет, выборы будут сфальсифицированы, будут нагло приписаны Лукашенко несуществующие проценты «поддержки». Единственная возможность — это добиваться изменений и проведения новых, свободных, честных выборов через выход на улицу.

Причем я не говорю, что обязательно нужно выходить на какую-то конкретную площадь. Достаточно выходить 9 августа и в последующие дни на центральные улицы городов — причем не только Минска, но и областных центров, и вообще всех городов Беларуси. Нужно, чтобы люди выходили к местным администрациям, на главные площади, на центральные улицы и протестовали против фальсификаций с требованием проведения новых, независимых выборов.

Нам нужно сейчас в первую очередь добиваться отставки Лукашенко, потом нужно создавать коалиционное правительство, в которое войдут как профессионалы, представляющие оппозицию, так и те чиновники, которые не были запятнаны нарушением прав человека. И после этого — проводить честные и свободные парламентские и президентские выборы.

Все достаточно просто: нужен выход на улицы. Есть три шага: 9 августа выходят 500 тысяч человек, 10 августа выходит миллион на улицы, 11 августа — 2 миллиона, уже праздновать победу.

Параллельно 10 числа с утра начинается забастовка на предприятиях. Это сегодня — единственный вариант для изменения ситуации. Будем надеяться, что кандидат в президенты Светлана Тихановская поддержит этот план, что, несмотря на колоссальное давление, она не сдастся.

Время легальных концертов закончилось, мы видели красивые картинки, красивое видео: люди выходили, девушки танцевали и пели на сцене… Сейчас — время бороться.