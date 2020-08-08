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«Ситуация интересная»: белорусы штурмуют обменники

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  • 8.08.2020, 9:06
  • 9,348
«Ситуация интересная»: белорусы штурмуют обменники
иллюстрационное фото Reuters

Ажиотаж - и в отделениях банков, где можно снять наличные.

В редакцию tut.by в течение всего вчерашнего дня поступили сообщения о том, что в некоторых банкоматах закончилась «наличка». Ажиотаж был также в отделениях банков и у обменников. Сразу в нескольких банках нам подтвердили, что наблюдается повышенный спрос на наличные деньги — как на валюту, так и на белорусские рубли. В одном из системообразующих банков связали ажиотаж с наличными с досрочной выплатой пенсий, в том числе военным. Журналисты посмотрели, что сейчас происходит в местах, где можно снять наличные.

Фото: tut.by

В торговом центре «Момо» около 15.00 возле банкомата выстроилась очередь из 6−7 человек. Люди снимают наличку с карт.

— Нам в этом месяце досрочно дали зарплату. У нас она обычно 10-го числа, сейчас перевели седьмого. Почему так сделали, никто толком не объяснил. По слухам, в ближайшие дни могут быть проблемы с расчетами по картам и снятием наличных, — рассказывает минчанин Сергей. — Всю зарплату я, конечно, снимать не буду, но пару сотен пусть будет наличными на продукты. Кстати, до этого пытался снять деньги в банкомате в переходе, их там не оказалось.

Очередь была и возле обменников, в раза четыре больше той, что у банкомата. Большинство стоит, чтобы снять деньги со счетов, некоторые покупают валюту.

Фото: tut.by

— То, что я покупаю доллары, никак не связано с выборами. Мне просто нужно заплатить за аренду квартиры, — пояснил молодой парень из очереди.

А вот люди постарше снимают рубли со счетов именно потому, что опасаются того, что будет после них.

— Вы еще молодая и не знаете, наверно, что у нас всегда после выборов начинаются проблемы с валютой. Решил не рисковать и не оставлять накопления в рублях. Сумма небольшая, но пусть в долларах будет, — рассказал мужчина средних лет.

Журналисты понаблюдали минут 10, какие же суммы покупают люди — от 300 до 1000 долларов.

Фото: tut.by

А вот в универмаге «Беларусь», где нередко возле обменника можно увидеть очередь из 5−7 человек, сегодня, когда журналисты туда пришли, стояло всего два. Они меняли доллары на рубли. Соседний обменник и вовсе был закрыт.

В переходе на станции метро «Партизанская» в МТБанке тоже была очередь в кассу человек из 10. Некоторые не заходили в отделение, стояли у входа.

В трех банкоматах в переходе была возможность снять наличные, очередей возле них не было.

Фото: tut.by

В отделении МТБанка, как и в Приорбанке в Серебрянке, людей в 15.30 было тоже больше обычного.

— В основном деньги со счетов снимают и рубли на доллары меняют, — рассказала девушка из очереди в МТБанке. Передо мной человек 5 сняли приличные суммы — 5−7 тысяч рублей.

В банкомате рядом с отделением были и белорусские рубли, и доллары.

Фото: tut.by

По словам работников Альфа-Банка, расположенного в этом же районе, людей сегодня очень много, идут один за другим. Когда мы пришли, было человек 8. Как и в других банках, люди снимали со счетов рубли и доллары, обменивали валюту. Некоторые заказывали суммы заранее, потому что нужно было 5−7 тысяч рублей снять.

— Я хотел снять чуть больше тысячи долларов, сказали, что нужно было эту сумму заказать заранее. На месте можно получить до 1000 долларов, — рассказал молодой человек в Альфа-Банке. — Подумал, что на всякий случай сейчас лучше забрать деньги. Все обсуждают, что после выборов будет не пойми что с валютой.

В службе онлайн-поддержки Альфа-Банка на сайте сегодня также был ажиотаж. В районе обеда на момент обращения лист ожидания составлял 34 человека. В банке пояснили, что второй день наблюдается такой наплыв клиентов, которые хотят получить консультацию. Обращаются по разным вопросам, в том числе по загрузке и снятию валюты.

В Альфа-Банке в Минске доллары загружают только в банкоматы, которые находятся у отделений банка, в остальные — нет. Около 15.00 сегодня доллары были в наличии только в одном банкомате (на Сурганова).

В контакт-центре Беларусбанка сообщили, что доллары в Минске есть в банкомате по адресу Независимости, 11, а также в Национальном аэропорту Минск. Но как оказалось, по факту в банкомате на Независимости валюта уже закончилась, но была в наличии на Дзержинского, 17 (как доллары, так и евро). В некоторых банкоматах Беларусбанка из-за повышенного спроса были сложности и с белорусскими рублями.

Про ажиотаж на наличные сообщили еще в нескольких банках. «Это связано с тем, что перед выборами всем выдали пенсии, которые должны были выдаваться в три этапа. Есть еще и военные пенсионеры, им тоже выдали, — рассказали в банке. — Поэтому все пенсионеры ринулись все снимать, они любят все наличными хранить».

В банке уточняют, что из-за повышенного спроса на наличные в некоторых банкоматах не было и белорусских рублей. «Ситуация еще интереснее, чем перед Новым годом, когда все люди все снимают», — прокомментировали в банке ажиотаж на «наличку».

В одном из коммерческих банков рассказали, что намерены в субботу — 8 августа — промониторить, в каких банкоматах не хватает денег, и дозагрузить.


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