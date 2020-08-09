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Работник Бобруйского пивзавода: Я остановил производство и пусть все сделают так же!

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  • 9.08.2020, 10:14
  • 4,225
Работник Бобруйского пивзавода: Я остановил производство и пусть все сделают так же!
Иллюстрационное фото

Видеофакт.

Видео из Бобруйска опубликовал телеграм-канал «Баста!». На нем работник пивзавода «Бобруйский бровар» остановил производство.

«Я остановил производство, и думаю, все сделают так же!», - говорит мужчина на видео.

Какой общий план действий? В день голосования, 9 августа, людей призывают собираться возле избирательных участков в центральных районах городов ко времени их закрытия в 20:00 для подведения итогов независимых подсчетов голосов (платформа «Голос» и другие).

На следующий день, в понедельник, 10 августа, уже с утра необходимо будет реагировать на заявления властей. Если признают поражение, то миллионы белорусов выйдут на праздничное шествие. Если будут врать, то миллионы белорусов их спокойно опровергнут через Всебелорусскую забастовку и ежедневные демонстрации протеста во всех белорусских городах с 19:00.


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