Олег Сидорчик: Cгинь, трехпроцентный червь!2
- 9.08.2020, 13:04
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Эмоциональное обращение к белорусам.
Известный белорусский актер Олег Сидорчик в «Фейсбуке» отреагировал на происходящее в Беларуси в стихотворной форме.
Без малого уж десять лет на родину вернуться не могу,
Чтоб навестить родителей, детей.
И все из-за тебя, упырь Cашок.
От нас тебе на посошок:
«Cгинь, трехпроцентный червь».
Ну, и в догоночку стишок.
Артем Телегин написал.
Мы — есть, в какое время мы живем,
Мы — есть, а мир вокруг горит огнем.
Мы — есть затем, чтоб побеждать,
Мы — есть, даже когда устали ждать твои глаза.
Мы — есть, мы знаем, что у волчьей черной стаи,
В автозаках отказали тормоза.
Мы — есть, нас не запугать,
Мы — есть, мы не будем отступать!
Мы — есть, живую нашу цепь волкам не разорвать,
Мы — есть!