Олег Сидорчик: Cгинь, трехпроцентный червь! 2 9.08.2020, 13:04

4,659

Фото: «Наша Ніва»

Эмоциональное обращение к белорусам.

Известный белорусский актер Олег Сидорчик в «Фейсбуке» отреагировал на происходящее в Беларуси в стихотворной форме.

Без малого уж десять лет на родину вернуться не могу,

Чтоб навестить родителей, детей.

И все из-за тебя, упырь Cашок.

От нас тебе на посошок:

«Cгинь, трехпроцентный червь».

Ну, и в догоночку стишок.

Артем Телегин написал.

Мы — есть, в какое время мы живем,

Мы — есть, а мир вокруг горит огнем.

Мы — есть затем, чтоб побеждать,

Мы — есть, даже когда устали ждать твои глаза.

Мы — есть, мы знаем, что у волчьей черной стаи,

В автозаках отказали тормоза.

Мы — есть, нас не запугать,

Мы — есть, мы не будем отступать!

Мы — есть, живую нашу цепь волкам не разорвать,

Мы — есть!